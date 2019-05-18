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Çorum'a şehit ateşi düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 00:19 | Son Güncelleme

BAYBURT-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında, derede suya kapılarak şehit olan 2 askerden biri Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın şahadet haberi, memleketi Çorum'un Kargı ilçesindeki baba evine ulaştı.

Çorum'a şehit ateşi düştü

Yusuf ÇINAR/KARGI (Çorum), (DHA)- BAYBURT-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında, derede suya kapılarak şehit olan 2 askerden biri Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personeli Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın şahadet haberi, memleketi Çorum'un Kargı ilçesindeki baba evine ulaştı. Kapaklıkaya'nın şehit haberi, İlçe Kaymakamı Hasan Taş ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baba Şaban ve anne Hatice Kapalıkaya'ya verildi. Ankara'da görevli olan 2 çocuk babası olan şehit uzman çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın, yarın Trabzon'da düzenlenecek törenin ardından Kargı ilçesine bağlı Dere köyünde toprağa verileceği belirtildi. Uzman Çavuş Kapaklıkaya'nın eşinin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oturduğu öğrenildi.

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