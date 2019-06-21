Çorum’da ağlatan mezuniyet töreni

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde okul birincisinin akciğer kanserinden kaybettiği annesiyle ilgili hatırası törene katılanları gözyaşlarına boğdu.

Çorum’da Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde okulu birincilikle bitiren Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yeter Adıgüzel’in akciğer kanserinden kaybettiği annesiyle yaşadığı hatırasını anlatması törene katılanları gözyaşlarına boğdu. Bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Adıgüzel, 7 yaşında annesini akciğer kanserinden kaybettiğini ve o zorlu süreçte annesini 3 ayda sadece bir kere gördüğünü söyledi. Adıgüzel, “Ben o kısa konuşmada ona ’Anne, iyileşecek misin, ne zaman evimize döneceksin?’ diye soru sorarken, o bana son sözlerinde, ’Karnen nasıldı, hep pekiyi al, her zaman evimizin en iyisi sen ol olur mu kuzum’ demişti. Ve ben o gün bugündür hep en iyisi olmaya çalıştım. Öğrenim hayatımı da onun istediği şekilde bitiriyorum. Bu yüzden bu birinciliği hepinizin huzurunda ona hediye etmek istiyorum” dedi. Konuşması sırasında zaman zaman sesi titreyen Adıgüzel, “Anneciğim, eğer şuan beni duyabiliyorsan yada masallarda anlatılan Kaf Dağı’nın arkasındaki diyarların herhangi bir yerinde isen Anka kuşu ile sana selam gönderiyorum. Bil ki bu başarım senin içindi? Yanımda olamasan da sadece annem olduğun için sonsuz teşekkür ederim” diye konuştu.