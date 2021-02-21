Covid: 16 yaşındaki Valeria, okula gidemeyen çocukları eğitmek için evini sınıfa çevirdi

Bir keresinde kendi sınıf arkadaşları dahil 10 öğrencisi olmuş.

Maracay'ın kenar mahallesi olan La Padrera adlı bölgede, teneke çatılı küçük bir evde annesi, kardeşi ve diğer beş kişiyle birlikte yaşıyorlar.

Valeria, "Kuzenlerim ödevlerini yapamadı ve yardım istediler. Onlara yardım ettim. Ama sonra daha fazla çocuk gelmeye başladı" diye anlatıyor.

Valeria sınıf ortamı yaratmak için evinde bulunan mütevazi eşyaları kullandı. Yemek masasını, evin doğal ışık alan tek noktası olan sokak kapısının önüne yerleştirdi.

İlk olarak, ödevleri için yardımcı olmasını isteyen kuzeni kapısını çaldı. Sonra bir başkası. Ardından mahallenin diğer çocukları Valeria'nın evinin yolunu tuttu.

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle yaklaşık bir yıldır okulların kapalı olması, Valeria'ya beklemediği bir görev yükledi.

Venezuela'nın Maracay kentinde yaşayan 16 yaşındaki Valeria Torres, hiç beklemediği bir anda yaşadığı mahallenin "öğretmeni" oldu.

Aralık ayında öğretmenliğin yorucu olduğunu anlayan Valeria, "Yapacak çok şey vardı, devam edemeyecek gibi hissettim. Fakat zorundaydım" demiş ve derslere bire bir devam etmeye karar vermiş:

"Herkese aynı anda ders vermek çok zor. Ödevlerinin tarihlerini öğrendim ve en yakındaki ödevlerine başlamalarını istedim. Her gün bir çocuğa yardımcı olmaya çalışıyorum ve kendi işlerime de vakit ayırıyorum."

Hiçbir şey Valeria'nın dikkatini dağıtamıyor: Avlunun tozlu zeminini gagalayan gürültücü horoz, etrafta koşuşturan çocuklar, yemeği hazırlayan annesinin mutfaktaki telaşı... Valeria kalın çerçeveli gözlüğünden defterine bakıp, derse devam ediyor.

En küçük öğrencisi 4 yaşında, en büyüğü ise 16. Onlar da Valeria gibi neredeyse bir yıldır okula gidemiyor.

Venezuela'da uzaktan eğitim mekanizmaları yeterli düzeyde çalışmıyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun son açıklamasına göre okulların Mart ayında yarı zamanlı olarak açılması planlanıyor.

Maduro, "Önlemler ve gelen aşılarla salgını adım adım kontrol etmeye başladık" dedi. Venezuela'ya Rusya'dan yalnızca 100 bin doz Sputnik aşısı getirildi. Toplamda 10 milyon aşının gelmesi için anlaşma yapıldı.