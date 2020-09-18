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Covid-19 belirtileriyle bara giden kadına hapis şoku

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2020 15:12 | Son Güncelleme

Amerikan ordusunda görevli bir kadın, koronavirüs belirtileriyle bara gittiği iddiasıyla Almanya’da hapis cezasına çarptırılabilir.

Covid-19 belirtileriyle bara giden kadına hapis şoku

İsmi Yasmin A olarak açıklanan kadın en az 23 kişiye virüs bulaştırmak ve toplam 710 kişiyi de virüse maruz bırakmakla suçlanıyor.

MailOnline’ın haberine göre 26 yaşındaki Yasmin Yunanistan tatilinden boğaz ağrısıyla döndükten sonra yaptırdığı testin sonuçlarını beklerken bir partiye katıldı.

Başsavcı Andrea Mayer Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada “Şüphelerimiz şu an soruşturulma aşamasında” dedi.

Bölge yönetim sözcüsü Wolfgang Rotzsche ise “Kadın bilinçli olarak bu riske girdiyse, o halde yasal olarak yargılanmalıdır” dedi.

Salı günü itibariyle Yasmin A’nın çalıştığı Edelweiss Lodge and Resort’ta 25’i personel olmak üzere 59 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Avukat Arndt Kempgens ise “Ceza Kanına göre kasıtlı ve tehlikeli bedensel zarar nedeniyle cezai işlem uygulanabilir. Ceza altı ay ile 10 yıl arasında değişiyor” dedi.

Amerikan Ordusu’ndan sözcü Donald Wrenn, Bild gazetesine yaptığı açıklamada “Bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik Bavyera düzenlemeleri, ABD’li sivil çalışanlar için de geçerlidir. Düzenlemelerin herhangi bir şekilde ihlali, toplumu güvende tutma çabalarıyla çelişir. Şu anda odak noktamız temaslı kişilerin kapsamlı ve kesin olarak tanımlanmasını sağlamanın yanı sıra Covid-19’un olası yayılımını sınırlandırmak için ek testler yapmak” dedi.

Edelweiss Lodge and Resort’ta 25 çalışan koronavirüsle enfekte oldu.
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Yasmin A.’nin 3 ve 4 Eylül tarihlerinde bara gittiği söyleniyor. Çalıştığı Edelweiss Lodge and Resort’un faaliyetleri ise iki hafta süreyle durduruldu.

Pazartesi günü ise 300 yeni test yapıldı. Hafta sonu yapılan 740 test içinden 3 kişinin testi pozitif çıktı. Bavyera valisi Markus Soeder, bölgedeki salgını “Bir aptallık örneği” sözleriyle nitelendirdi.

Edelweiss Lodge and Resort’un faaliyetleri iki haftalığına durduruldu.
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Süper yayılma olayının bir sonucu olarak bölgede ekstra kısıtlamalar uygulanıyor.
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Vali ayrıca “Böyle bir düşüncesizliğin sonuçları olmalı” diyerek kadının ağır bir para cezası alabileceğini söyledi. Karantina kurallarının ihlalinin 2.000 Euro’ya (18 bin TL) kadar para cezasına neden olabileceği, ancak başkalarının enfeksiyon kapmasına veya işletmenin ekonomik zarara uğraması durumunda bu miktarın artabileceği belirtildi.

Amerikan Ordusu’nun Avrupa’daki halkla ilişkiler sözcüsü John Tomassi ise ordunun olayla ilgili soruşturma yürüttüğünü söyleyerek Yasmin A. İle temas kuran herkese koronavirüs testi çağrısında bulundu.

Edelweiss’deki tatil beldesinde toplamda 258 oda bulunutor, ancak son iki hafta içinde burada kaç kişinin kaldığına dair ayrıntılar belli değil.

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