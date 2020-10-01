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Covid-19'dan korunuyoruz ama... Uzmanlardan bulaşıcı hastalık uyarısı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.10.2020 14:31 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak korunmaya çalıştığımız covid-19, diğer bulaşıcı hastalıkların da görülmeye başladığı kış aylarının yaklaşmasıyla daha çok tedirgin etmeye başladı. Diğer hastalıkların da göz ardı edilmeden pandemi önlemlerinin devam ettirilmesi gerektiğini savunan uzmanlar, endişenin arttığı şu günlerde neler yapılması gerektiğini anlattı.

Covid-19'dan korunuyoruz ama... Uzmanlardan bulaşıcı hastalık uyarısı!

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından hemen herkes maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak korunmaya çalışıyor. Ancak bu esnada sonbahar ve kış mevsiminde görülmeye başlayan diğer bulaşıcı hastalıkları da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu mevsimlerde görülme sıklığı artan bulaşıcı hastalıklardan biri olan zatürre, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan ilişkilendirler ile çocuklarda hayati riske neden olabiliyor. Tüm bu risklerden korunmada zatürre aşısı yaptırmak önemli bir yer tutuyor. Memorial Hizmet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Uz. Elnur Rufullayev, zatürrenin yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

ATEŞ, ÖKSÜRÜK VE NEFES DARLIĞI ZATÜRRE BELİRTİSİ OLABİLİR

Halk arasında zatürre olarak bilinen akciğer iltihabı pnömonisine bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi mikroplar neden olur. Pnömokok bakterisi ise en sık nedenlerinden biridir. Pnömokok ayrıca menenjit yani beyin zarı iltihabı, otit, sinüzit ve osteomyelit gibi farklı enfeksiyonlara da neden olabilir. En önemli belirtileri arasında ateş, öksürük, balgam, göğüs ağrısı ve nefes darlığı bulunan zatürre bazen bilinç bulanıklığı, sık nefes alma, kas eklem ağrıları, tansiyon düşmesi gibi bulgularla belli edebilir.

65 YAŞ ÜZERİNDEKİLER VE SİGARA KULLANANLAR RİSK ALTINDA

Hematolojik kanserler ve HIV enfeksiyonu gibi yazım sistemi sistemini baskılayan hastalıkları olanlar veya bazı ilaçları kullanan kişiler, dalağı olmayanlar veya programlananlar, kronik kalp, akciğer (astım dahil), karaciğer ve böbrek hastalığı bulunanlar, koklear implant ameliyatı olanlar, beyin omur sıvısı (BOS) kaçağı olanlar, sigara kullananlar ve 65 yaş üzerinde olanlarda zatürre riskli kişilerden daha fazladır.

ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARINI DA İHMAL ETMEYİN

Covid-19 pandemisi sırasında rutin bağışıklama faaliyetlerinin devam ettirilmesi önemlidir. Çocukluk çağı aşılarının kısa süreli de olsa kesintiye uğraması, aşılamayla önlenebilir hastalıkların artmasına hatta salgına bile neden olabilir. Bu risk çocukluk çağı aşıları ile önlenebilir. Zatürre aşısı da Çocuklar için çok önemli olduğu için mutlaka yaptırılması gerekir. Ayrıca kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere söz konusu olabilirler de pnömokok ve grip aşıları gibi aşıları mutlaka olmalıdır. Aksi takdirde sık sık yaptırabilirsiniz.

AŞI HEM ZATÜRREDEN KORUYOR HEM COVİD-19'UN BAZI ÖRNEKLERİNİ HAFİFLETİYOR

Covid-19 hastalığı için risk grubunda olanlar aynı zamanda grip ve zatürre (pönomokok) enfeksiyonları için de risk grubundadır. Koronavirüs tablosu çizelge grip ve pönomokok enfeksiyonları da görülebilir. Pnömokoklar yol kan dolaşımı enfeksiyonlarına da yol alabilir. Bu gruplar COVID-19 enfeksiyonunun seyrini ağırlaştırabilir. Bu böylelikle grip aşısını öncelikli risk grubundakiler ve sağlık santralı ile 6 aydan büyük herkesin, pnömokok aşısını ise risk altında olan mutlaka yaptırması gerekir.


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