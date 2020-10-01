Covid-19'dan korunuyoruz ama... Uzmanlardan bulaşıcı hastalık uyarısı!

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından hemen herkes maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak korunmaya çalışıyor. Ancak bu esnada sonbahar ve kış mevsiminde görülmeye başlayan diğer bulaşıcı hastalıkları da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu mevsimlerde görülme sıklığı artan bulaşıcı hastalıklardan biri olan zatürre, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan ilişkilendirler ile çocuklarda hayati riske neden olabiliyor. Tüm bu risklerden korunmada zatürre aşısı yaptırmak önemli bir yer tutuyor. Memorial Hizmet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü'nden Uz. Elnur Rufullayev, zatürrenin yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

ATEŞ, ÖKSÜRÜK VE NEFES DARLIĞI ZATÜRRE BELİRTİSİ OLABİLİR

Halk arasında zatürre olarak bilinen akciğer iltihabı pnömonisine bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi mikroplar neden olur. Pnömokok bakterisi ise en sık nedenlerinden biridir. Pnömokok ayrıca menenjit yani beyin zarı iltihabı, otit, sinüzit ve osteomyelit gibi farklı enfeksiyonlara da neden olabilir. En önemli belirtileri arasında ateş, öksürük, balgam, göğüs ağrısı ve nefes darlığı bulunan zatürre bazen bilinç bulanıklığı, sık nefes alma, kas eklem ağrıları, tansiyon düşmesi gibi bulgularla belli edebilir.