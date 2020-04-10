Covid-19 hakkında hamilelerin bilmesi gerekenler

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Deniz Ulaş, “2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinden başlayan ve tüm dünyaya yayılarak pandemiye neden olan Covid-19’un nedeni SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) virüsüdür. SARS virüsü soğuk algınlığına neden olan MERS, HCoV 229, NL63 gibi korona virüs ailesindendir. Covid-19’a neden olan bu virüse 'SARS-CoV-2' veya 'yeni korona virüs' de denmektedir. SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu enfeksiyona Covid-19 denir. Soğuk algınlığına neden olan diğer virüslerden tek farkı bulaşıcılığının ve öldürücülüğünün daha yüksek olmasıdır. Ama yine de öldürücülüğü daha önce salgınlara neden olan diğer korona virüslerden (MERS-CoV, SARS-CoV) daha düşüktür. Yeni korona virüsün öldürücülüğü yüzde 3-4 iken, SARS-CoV’un yüzde 10, MERS-CoV’un yüzde 37’dir” dedi.

Covid-19 belirtileri arasında ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı, yorgunluk, kas ağrısı gibi belirtilerin olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ulaş, “En sık görülen belirti ateştir. Hastaneye yatırılan hastaların yüzde 90’ında ateş vardır. Ancak yüzde 10 hastada ateş olmayabileceği de unutulmamalıdır. Öksürük de en sık görülen belirtilerden biridir. Covid-19 pozitif hastaların yüzde 70’inde öksürük vardır. Ağır vakalarda böbrek yetmezliği, ishal, nefes alamama belirtileri olabilir. Ama unutulmamalıdır ki Covid-19 hiçbir belirti vermeyebilir. Ancak Covid-19 belirtileri olmadan hastanın virüsü taşıyor olabileceği unutulmamalıdır. Korona virüslü hamile kadın sayısı çok az olduğu için Covid-19’un gebelikteki seyri ile ilgili net bir bilgi henüz yoktur. Ancak aynı aileden olan SARS ve MERS enfeksiyonlarının gebelikte daha ağır geçtiği çalışmalarda gösterilmiştir. Bu açıdan bakıldığında yeni korona virüs enfeksiyonunun gebelikte daha ağır geçebileceği tahmin edilmektedir. Ancak bu konu ile ilgili daha doğru bilgi verebilmek için vaka sayısının artması gerekmektedir. Koronalı gebe vakası çok az olduğu için bu konu ile de ilgili net bilgi yoktur. Ama anneden bebeğe plasental yolla anne karnında bulaşması pek mümkün görünmemektedir. Çin’de yapılan çalışmalarda Covid-19 pozitif gebelerin amnion sıvısından, kordon kanından, yeni doğan bebeğin boğazından ve anne sütünden alınan örneklerde korona virüs tespit edilememiştir. Şimdilik korona virüsün bebeğin gelişimi üzerine olumsuz etkisi olduğunu gösteren veri yoktur. Ancak vaka sayısı az olduğu için bu konuda emin olmak zordur. Bazı yayınlarda erken doğum, düşük, bebekte gelişme geriliği veya fetal distresse neden olduğu belirtilse de kesin bilgi için henüz yeterli data yoktur” diye konuştu.