HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Covid-19 haritası: Dünyada koronavirüs vaka sayısı 60 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

Covid-19 haritası: Dünyada koronavirüs vaka sayısı 60 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

02.12.2020 06:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid-19 haritası: Dünyada koronavirüs vaka sayısı 60 milyonu aştı, ülkelerde son durum ne?

BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını görebilirsiniz.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayı sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgını birçok ülkede etkisini göstermeye devam ediyor.

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 60 milyonu geçti. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 Kasım 2020 itibarıyla 1 milyon 431 bini geçti.

BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını en güncel haliyle görebilirsiniz:

Click here to see the BBC interactive

Click here to see the BBC interactive

Koronavirüs

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Mide asidine ne iyi gelir?Mide asidine ne iyi gelir?
SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı? SARS virüsü yeniden mi ortaya çıktı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte koronanın 'en erken semptomu'

İşte koronanın 'en erken semptomu'

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Tunus'ta doktorlar genel greve gitti

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası!

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Meditasyon nedir? Meditasyon nasıl yapılır?

Meditasyon nedir? Meditasyon nasıl yapılır?

Koronavirüsle grip arasındaki farklar neler? Sağlık Bakanlığı paylaştı

Koronavirüsle grip arasındaki farklar neler?

Mide asidine ne iyi gelir? Mide asidi neden olur ve nasıl geçer?

Mide asidine ne iyi gelir?

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Kritik koronavirüs ilacı uyarısı: Ölüme götürebilir

Aşırı ekmek yedi felç geçirdi! Uzman, ciddi uyarılarda bulundu

Aşırı ekmek yedi felç geçirdi! Uzman, ciddi uyarılarda bulundu

Korona aşısından sonra ‘normal hayata’ dönüş ne kadar sürecek?

Korona aşısından sonra ‘normal hayata’ dönüş ne kadar sürecek?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.