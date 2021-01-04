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Covid-19: İngiltere'de üçüncü kez ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi

04.01.2021 23:09 | Son Güncelleme:
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Covid-19: İngiltere'de üçüncü kez ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi

İngiltere Başbakanı Boris Johson, ülkede artış gösteren koronavirüs vakalarını kontrol altına almak için bir kez daha ulusal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Boris Johson, ülkede artış gösteren koronavirüs vakalarını kontrol altına almak için bir kez daha ulusal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini duyurdu.

Başbakan Johnson, yeni koronavirüs varyantının bir önceki dalgaya göre yüzde 50 ile 70 arasında daha hızlı yayıldığını belirterek, bunun endişe yarattığını kaydetti.

Hastanelerin üzerindeki yükü azaltmak için yeni önlemler almaya yöneldiklerini belirten Johnson, herkese "evde kalma" çağrısı yaptı.

İngiltere'de vaka sayısı son bir haftadır 50 binlerin üzerine çıktı. Son 24 saatte koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 58 bin 784 olarak belirlendi. Aynı sürede yaşamını yitirenlerin sayısı 407 oldu.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hastaneye başvuran kişi sayısı, bahar aylarındaki birinci dalganın üzerine yükseldi.

2 Ocak'ta 3 bin 145 kişi hastaneye başvurdu. 1 Nisan'da bu sayı 3 bin 99'du.

Ülkede ilk olarak 8 Aralık'ta Pfizer-BioNTech aşısı kullanıma sokuldu. Son olarak ülkede üretilen Oxford-AstraZeneca aşısı da riskli grupların kullanımı için hastanelere gönderildi. İlk aşı 82 yaşındaki Brian Pinker'a yapıldı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock bunu ülkenin koronavirüsle mücadelesinde çok önemli bir an olarak tanımladı.

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