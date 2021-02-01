Covid 501.V2: Güney Afrika’da tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüs türü hakkında neler biliniyor?

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türünün ardından, Güney Afrika'da belirlenen ve daha hızlı bulaşan endişe verici bir varyant bulunduğunu ve bunun İngiltere'ye de ulaştığının tespit edildiğini açıkladı.
Hancock, bugün düzenlediği basın toplantısında, Güney Afrika'daki türün, İngiltere'de tespit edilen varyanttan daha da endişe verici olduğunu, daha hızlı bulaştığını, daha fazla mutasyon geçirdiğini söyledi.
Bu varyantın İngiltere'de iki vakada belirlendiğini, bunların Güney Afirka'dan gelen kişilerle temaslı olduğunu söyleyen Hancock, virüsü taşıyan herkesi ve onlarla temas halinde olanları karantinaya aldıklarını belirtti.
Vakalardan birinin Londra'da, diğerinin ise kuzeybatı İngiltere'de tespit edildiği bildirildi.
Hancock, varyantın özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntı vermedi, virüsün incelenmekte olduğunu söyledi.
Buna karşı önlem olarak Güney Afrika'dan son iki hafta içinde İngiltere'ye gelen herkesin iki haftalığına karantinaya girmesi çağrısında bulunan Hancock, bu kişilerin kimseyle temas etmemesi gerektiğini söyledi.
Bu gelişmenin ardından Güney Afrika'ya yönelik seyahat sınırlamaları getirildi.
İngiltere'de vaka sayılarındaki artış nedeniyle, Londra ve güneydoğu İngiltere bölgesinde artırılan kısıtlamalar, Noel'in ardından, hafta sonundan itibaren daha fazla bölgede uygulanacak.
Geçen hafta sonu İngiltere'de de mutasyona uğrayan yeni bir koronavirüs türünün tespit edildiği açıklanmış, Noel kutlamaları öncesi kısıtlamalar artırılmış, Türkiye dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasaklamıştı.
Değişime uğrayan yeni tür virüs ilk olarak Eylül ayında tespit edilmiş, Kasım ayında Londra'daki vakaların dörtte birine yakınının yeni tür virüsle bağlantılı olduğu belirlenmişti. Bu oran, Aralık ortasında vakaların üçte ikisine yükseldi. Yetkililer yeni türün çok daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı.
501.V2 adı verilen bu tür, İngiltere'de tespit edilen varyantla benzerlikler gösteriyor. Ancak virüsün hücreleri enfekte etmede kullandığı N501Y adı verilen kısmındaki mutasyonlar ayrı ayrı gelişmiş.
Imperial College'dan Prof. Neil Ferguson, "Güney Afrika'da meydana gelen mutasyonun şu an için daha kaygı verici olduğunu" belirtti.
İngiltere Halk Sağlığı Departmanı'ndan Dr. Susan Hopkins, her iki varyantın "daha bulaşıcı" olduğunu ve Güney Afrika'dan gelen türle ilgili "hala bilgi edinilmekte olduğunu" söyledi.
Hopkins, karantina ve seyahat kısıtlamaları ile yeni varyantların yayılmasının kontrol altına alınabileceğini kaydetti.
Güney Afrika'daki yeni tür, Aralık ayı başında tespit edildi. Bilim insanları, virüsle ilgili yaptıkları rutin araştırmalar sırasında bir dizi mutasyon olduğunu fark etti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Güney Afrika'daki toplam vaka sayısı bu hafta itibarıyla 900 binin, can kaybı da 24 binin üzerine çıktı. Güney Afrika'daki BBC Muhabiri Pumza Filhani, 501.V2'nin İngiltere'de tespit edilen türden farklı olduğunun düşünüldüğünü aktardı. Ancak her iki türün de ortak bir özelliği bulunuyor. Tespit edilen virüslerde görülen mutasyon, virüsün hücreye girdiği "spike proteininde" tespit edildi. Bunun da her ikisinin de koronavirüsün diğer türüne göre daha hızlı yayılmasının arkasındaki neden olabileceği düşünülüyor. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nin Küresel Sağlık bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Trudy Lang, virüslerin mutasyona uğramalarının doğal olduğunu ve bu değişimlerin her zaman virüsü daha öldürücü bir hale getirmediğini söyledi. Lang, "Evrim açısından değerlendirildiğinde, virüslerin daha fazla insana yayılabilmek için mutasyona uğramaları gerekir. Bir virüs ne kadar kolay yayılırsa o kadar başarılı olur. Virüsün içinde yaşadığı organizmanın ölümünü istemez" dedi. Güney Afrika Bakanlık Danışma Komitesi Başkanı Prof. Dr. Salim Abdul Karim, 18 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede tespit edilen koronavirüs vakalarında 501.V2'nin artık dominant türe dönüştüğünü belirtti. Karim, "Kesin konuşmak için hala çok erken ancak elde edilen ilk bilgiler, ilkinden daha çok yayılan ikinci dalganın dominant türünün bu virüs olduğuna işaret ediyor. İkinci dalganın daha mı çok yoksa daha mı az ölüme yol açtığı henüz net değil. Mevcut can kaybı verilerine baktığımızda bizi alarma geçiren bir durum henüz söz konusu değil" dedi. İngiltere, ülkenin güneydoğusunda tespit edilen mutasyona uğramış türün öncekine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha hızlı bulaştığını ifade etti. Güney Afrikalı uzmanlar ise yayılma hızıyla ilgili verilerin halen toplanmakta olduğunu belirtiyor. Ancak Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 6-20 Aralık arasındaki dönemde günlük vaka sayısının ikiye katlandığı görülüyor. Güney Afrika hükümeti, 14 Aralık'ta WHO ile eşgüdüm içerisinde yürütülen program kapsamında aşı kampanyasına "2021 başında başlanacağını" açıkladı. Güney Afrika'daki yeni tür ilk olarak Eastern Cape eyaletinde tespit edildi. Ancak daha sonra Western Cape ve Kwazulu-Natal'a da sıçradığı görüldü. Yetkililer, ülkede ikinci dalganın görüldüğünü belirtiyor ve plaj gibi bazı büyük kamusal alanların kapatılması gibi bir dizi sıkılaştırıcı önlem alıyor. Aynı İngiltere'ye olduğu gibi aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke Güney Afrika ile uçuşları askıya aldı. BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Aşımızın yeni türe karşı da etkili olma ihtimali çok yüksek
'Virüs yaşadığı organizmayı öldürmek istemez'
Güney Afrika'daki yeni tür, Aralık ayı başında tespit edildi. Bilim insanları, virüsle ilgili yaptıkları rutin araştırmalar sırasında bir dizi mutasyon olduğunu fark etti.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Güney Afrika'daki toplam vaka sayısı bu hafta itibarıyla 900 binin, can kaybı da 24 binin üzerine çıktı.
Güney Afrika'daki BBC Muhabiri Pumza Filhani, 501.V2'nin İngiltere'de tespit edilen türden farklı olduğunun düşünüldüğünü aktardı.
Ancak her iki türün de ortak bir özelliği bulunuyor. Tespit edilen virüslerde görülen mutasyon, virüsün hücreye girdiği "spike proteininde" tespit edildi. Bunun da her ikisinin de koronavirüsün diğer türüne göre daha hızlı yayılmasının arkasındaki neden olabileceği düşünülüyor.
İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nin Küresel Sağlık bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Trudy Lang, virüslerin mutasyona uğramalarının doğal olduğunu ve bu değişimlerin her zaman virüsü daha öldürücü bir hale getirmediğini söyledi.
Lang, "Evrim açısından değerlendirildiğinde, virüslerin daha fazla insana yayılabilmek için mutasyona uğramaları gerekir. Bir virüs ne kadar kolay yayılırsa o kadar başarılı olur. Virüsün içinde yaşadığı organizmanın ölümünü istemez" dedi.
Güney Afrika Bakanlık Danışma Komitesi Başkanı Prof. Dr. Salim Abdul Karim, 18 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede tespit edilen koronavirüs vakalarında 501.V2'nin artık dominant türe dönüştüğünü belirtti.
Karim, "Kesin konuşmak için hala çok erken ancak elde edilen ilk bilgiler, ilkinden daha çok yayılan ikinci dalganın dominant türünün bu virüs olduğuna işaret ediyor. İkinci dalganın daha mı çok yoksa daha mı az ölüme yol açtığı henüz net değil. Mevcut can kaybı verilerine baktığımızda bizi alarma geçiren bir durum henüz söz konusu değil" dedi.
İngiltere, ülkenin güneydoğusunda tespit edilen mutasyona uğramış türün öncekine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha hızlı bulaştığını ifade etti.
Güney Afrikalı uzmanlar ise yayılma hızıyla ilgili verilerin halen toplanmakta olduğunu belirtiyor. Ancak Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 6-20 Aralık arasındaki dönemde günlük vaka sayısının ikiye katlandığı görülüyor.
Güney Afrika hükümeti, 14 Aralık'ta WHO ile eşgüdüm içerisinde yürütülen program kapsamında aşı kampanyasına "2021 başında başlanacağını" açıkladı.
Güney Afrika'daki yeni tür ilk olarak Eastern Cape eyaletinde tespit edildi. Ancak daha sonra Western Cape ve Kwazulu-Natal'a da sıçradığı görüldü.
Yetkililer, ülkede ikinci dalganın görüldüğünü belirtiyor ve plaj gibi bazı büyük kamusal alanların kapatılması gibi bir dizi sıkılaştırıcı önlem alıyor.
Aynı İngiltere'ye olduğu gibi aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke Güney Afrika ile uçuşları askıya aldı.
BioNTech CEO'su Uğur Şahin: Aşımızın yeni türe karşı da etkili olma ihtimali çok yüksek
Okuyucu Yorumları 0 yorum