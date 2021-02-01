Covid 501.V2: Güney Afrika’da tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüs türü hakkında neler biliniyor?

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türünün ardından, Güney Afrika'da belirlenen ve daha hızlı bulaşan endişe verici bir varyant bulunduğunu ve bunun İngiltere'ye de ulaştığının tespit edildiğini açıkladı.

Hancock, bugün düzenlediği basın toplantısında, Güney Afrika'daki türün, İngiltere'de tespit edilen varyanttan daha da endişe verici olduğunu, daha hızlı bulaştığını, daha fazla mutasyon geçirdiğini söyledi.

Bu varyantın İngiltere'de iki vakada belirlendiğini, bunların Güney Afirka'dan gelen kişilerle temaslı olduğunu söyleyen Hancock, virüsü taşıyan herkesi ve onlarla temas halinde olanları karantinaya aldıklarını belirtti.

Vakalardan birinin Londra'da, diğerinin ise kuzeybatı İngiltere'de tespit edildiği bildirildi.

Hancock, varyantın özellikleriyle ilgili daha fazla ayrıntı vermedi, virüsün incelenmekte olduğunu söyledi.

Buna karşı önlem olarak Güney Afrika'dan son iki hafta içinde İngiltere'ye gelen herkesin iki haftalığına karantinaya girmesi çağrısında bulunan Hancock, bu kişilerin kimseyle temas etmemesi gerektiğini söyledi.