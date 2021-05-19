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Covid aşıları: İngiltere Başbakanı Johnson, aşıların Hindistan varyantına karşı da etkili göründüğünü söyledi

19.05.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mevcut Covid-19 aşılarının, Hindistan varyantı da dahil koronavirüsün tüm varyantlarına karşı etkili olduğunu düşündüklerini söyledi. Johnson, "Bu konuda güvenimiz artıyor" dedi.

Covid aşıları: İngiltere Başbakanı Johnson, aşıların Hindistan varyantına karşı da etkili göründüğünü söyledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, mevcut Covid-19 aşılarının, Hindistan varyantı da dahil koronavirüsün tüm varyantlarına karşı etkili olduğunu düşündüklerini söyledi. Johnson, "Bu konuda güvenimiz artıyor" dedi.

Avam Kamarası'ndaki haftalık olağan oturumda milletvekillerinin soruları yanıtlayan Johnson, bu konuda bugün gözden geçirilen son verilerin cesaret verici olduğunu söyledi.

İngiltere Halk Sağlığı Merkezi'nin verilerine göre, İngiltere'de koronavirüsün Hindistan varyantı tespit edilen kişilerin sayısı geçen hafta neredeyse üç katına çıkarak 1300'leri aşmıştı.

Johnson bunun üzerine Hindistan varyantının ülkede normalleşme sürecini olumsuz etkileyebileceğini söylemişti.

İngiltere'de koronavirüs kısıtlamalarının 21 Haziran'da tümüyle kaldırılması planlanıyor.

Johnson ise dün bu konudaki planlardan sapma gerekebileceğine dair kesin veriler olmadığını söylemiş ancak Hindistan varyantı ile ilgili durumun yakından gözlendiğini söylemişti.

'Hindistan varyantına dair umut ışığı var'

Londra Imperial College'da salgın hastalıklar uzmanı Neil Ferguson da, son verilerin "umut ışığı" taşıdığını, Hindistan varyantının bulaşıcılık düzeyinin başlangıçta sanıldığından daha az olabileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Ferguson, aşıların bu varyanta karşı etkinlik düzeyi konusunda daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu ancak ağır hastalıklara karşı koruma sağladığına dair yeterince veri olduğunu belirtti.

İngiltere, Ocak ayında yeniden sıkılaştırdığı Covid önlemlerini gevşeterek normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına bu hafta başında geçti. Sınırlı sayıda kişinin evlerde bir araya gelmesine ve tatil için sınırlı sayıda bazı ülkelere seyahate izin verildi.

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