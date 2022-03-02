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Covid geçirenlerin saçını çıkaracak mucize karışım

02.03.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stres, beslenme eksikliği, hormonal değişikliler gibi birçok farklı nedenden dolayı dökülen saçlar hem erkeklerin hem de kadınların ortak kâbusu. Covid ise bu kâbusu artırdı. Yapılan bilimsel çalışmalar Covid-19 geçirenlerin ilerleyen dönemde ciddi saç dökülmesi yaşayabildiğini ortaya koydu. Hatta bazı çalışmalara göre Covid geçirenlerin yüzde 25 ila 30'unda saç dökülmesi görülüyor.

Covid geçirenlerin saçını çıkaracak mucize karışım

Saç dökülmesi hakkında bilgi veren Güzellik Koçu Meltem Demir, “Saç dökülmesinin birçok farklı nedeni bulunuyor. Bunların başında stres, enfeksiyon, ateşli hastalıklar, yoğun kilo kaybı, bazı ilaçlar, hormonal değişiklikler, demir, çinko, biyotin eksikliği gibi beslenme yetersizlikleri geliyor. Şimdi buna korona geçirenler de eklendi. Yapılan bilimsel çalışmalar Kovid-19 geçirenlerin ilerleyen dönemde ciddi saç dökülmesi de yaşadığını ortaya koyuyor. Hatta öyle ki kovid olanların yüzde 25 ila 30'unda saç dökülmesi görülüyor. Bu dökülme ortalama 3-4 ay devam edebiliyor'' dedi.

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PAHALI ŞAMPUANLARA GEREK YOK

Saç dökülmesini durdurmak için pahalı şampuanlar, kremler kullanıldığını aktaran Demir, dökülme sorunu olanların evde yapabileceği pratik bir tarif de verdi.

SAÇ ÇIKARAN MUCİZE TARİF

Malzemeler

  • 40 ml Hindistan cevizi yağı,
  • 10 ml jojoba yağı,
  • 20 damla selvi,
  • 20 damla okaliptüs,
  • 20 damla nioli ya da çay ağacı yağı,
  • 20 damla tarçın,
  • 10 damla sedir,
  • 10 damla karanfil,
  • 10 damla yılang yılang,
  • 5 damla ıtır,
  • 20 damla nane uçucu yağ

Demir, “Haftada 3-4 kez masaj yaparak saçınıza sürün, gece boyu bekleyin sabah yıkayın. Özellikle nane yağının içindeki minoxidil saç oluşumunu destekler. Kullanmadan önce fotoğraf çekin daha sonra yeni fotoğrafınızla karşılaştırın. Düzenli kullanımda sonuca şaşıracaksınız” diye konuştu.

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