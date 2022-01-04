HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid: İngiliz aşı uzmanına göre 'Covide karşı herkesi 4-6 ayda bir aşılamak sürüdürülebilir değil'

Covid: İngiliz aşı uzmanına göre 'Covide karşı herkesi 4-6 ayda bir aşılamak sürüdürülebilir değil'

04.01.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de hükümete aşı programı konusunda tavsiyeler sunan Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi Başkanı Prof. Andrew Pollard, dünyadaki her bir insanın Covid-19'a karşı düzenli olarak aşılanmasının sürdürülebilir olmayacağını, bunun gerekli de olmayabileceğini söyledi.

Covid: İngiliz aşı uzmanına göre 'Covide karşı herkesi 4-6 ayda bir aşılamak sürüdürülebilir değil'

İngiltere'de hükümete aşı programı konusunda tavsiyeler sunan Aşılama ve Bağışıklık Ortak Komitesi Başkanı Prof. Andrew Pollard, dünyadaki herkesin Covid-19'a karşı düzenli olarak aşılanmasının sürdürülebilir olmayacağını, bunun gerekli de olmayabileceğini söyledi.

Oxford Üniversitesi'nin Aşı Grubu'nun da başkanı olan Prof. Pollard, bunun yerine, en fazla risk altında olanların tespit edilerek bu kişilere öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

BBC'ye konuşan Pollard, "Bu gerçekten sürdürülebilir değil. Maliyeti kaldırılamaz. Belki gezegendeki herkesi dört-altı ayda bir aşılamak da gerekmiyor'' dedi.

Prof. Pollard şöyle devam etti:

''Daha Afrika'daki herkes bir doz aşı bile yaptıramamışken, tüm insanların dördüncü doz aşısını olabileceği bir noktaya gelmemiz kesinlikle mümkün değil.''

Vaka sayılarının hızla tırmandığı İngiltere'de halihazırda tüm yetişkinler üçüncü doz aşı yaptırabiliyor. Prof. Pollard, dördüncü doza gerek olup olmayacağını henüz kesin olarak söyleyemeyeceklerini kaydetti.

Omicron'da olduğu gibi hastalığın daha hafif geçirildiği varyantların ortaya çıkması durumunda İngiltere'nin iyi bir konumda olacağına dikkat çeken Pollard şunları söyledi:

"Bu durumda sadece riskli gruplara ilave dozlar yapılabilir ama 12 yaşın üstündeki herkesin ilave doza ihtiyaç duyacağı bir noktaya gelmemiz çok olası değil. Omicron'un yeni varyantları olacak. Bunların nasıl olacağını bilmediğimiz için her şey değişebilir."

Vaka sayılarında rekor

Pollard Birleşik Krallık'ta aşılama programının ''son derece iyi gitmesine'' rağmen dünyanın bazı bölgelerinde yetersiz kaldığını söyledi.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan Birleşik Krallık'ta Omicron vakaları son haftalarda rekor düzeyde arttı.

Dün İngiltere ve İskoçya'da toplam 157 bin 758 vaka rapor edildi. Noel ve Yılbaşı tatillerinin yeni sona ermesi nedeniyle Galler ve Kuzey İrlanda henüz günlük vaka sayılarını açıklamadı.

Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü, vaka sayılarındaki artışa rağmen ''Hükümetin yeni sınırlamalar getirilmesini gerektirecek bir durum görmediğini'' söyledi.

İngiltere'de şu anda 'Plan B' olarak adlandırılan önlemler uygulanıyor. Buna göre, kapalı alanlarda maske takmak zorunlu. Çalışanlara da mümkünse evden çalışmaları tavsiye ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
İğrenç olay! Müslüman kadınları açık artırmaya çıkardılarİğrenç olay! Müslüman kadınları açık artırmaya çıkardılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.