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Covid: Roma'daki evsizlere Vatikan'da koronavirüs aşısı yapılıyor

21.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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Covid: Roma'daki evsizlere Vatikan'da koronavirüs aşısı yapılıyor

Koronavirüs aşı kampanyasına geçen hafta başlayan Vatikan, Roma'daki evsizlere de aşı yapmaya başladı. İtalya'nın başkenti Roma sınırları içinde yer alan Vatikan'daki Paolo VI Salonu'nda dün yaklaşık 25 kişiye ücretsiz olarak aşı yapıldı.

Koronavirüs aşı kampanyasına geçen hafta başlayan Vatikan, Roma'daki evsizlere de aşı yapmaya başladı.

İtalya'nın başkenti Roma sınırları içinde yer alan Vatikan'daki Paolo VI Salonu'nda dün yaklaşık 25 kişiye aşı yapıldı.

İlk doz Covid aşısı yapılan bu kişilerin, Papalık Sosyal Yardım Ofisi'ne ait tesislerde yardım alan evsizler olduğu açıklandı.

Vatikan basın merkezi, ilerleyen günlerde yine gruplar halinde evsizlerin aşılanmasına devam edileceğini duyurdu.

Papalık Sosyal Yardım Ofisi, geçen ay da Roma'daki evsizlerin kullanımı için 4 bin koronavirüs testi tahsis etmişti.

Papa Francesco da aşı olmuştu

Vatikan'da Covid aşısı kampanyası 13 Ocak'ta başlamış ve 84 yaşındaki Papa Francesco ile 93 yaşındaki selefi Joseph Ratzinger'in de aşı yaptırdığı açıklanmıştı.

Gençliğinde geçirdiği bir hastalık nedeniyle akciğerinin bir kısmı alınan Papa Francesco, Covid aşısı yaptırmanın herkes için etik bir görev olduğunu söylemişti.

Aşı karşıtlarını eleştiren Papa, "Doktorlar aşının faydalı olduğunu, özel bir riski olmadığını söylüyorsa neden yaptırmayalım ki… Bu hem kendi sağlığıyla, hayatıyla hem de başkalarının hayatıyla kumar oynamaktır" demişti.

Covid aşısına karşı çıkan Katolikler arasında, bazı aşıların 1960'larda kürtajla alınan iki fetüs dokusundan elde edilen hücre hatlarından faydalanılarak geliştirilmesini gerekçe gösterenler de bulunuyor.

Vatikan, bu konuda görüş bildirmeleri için gelen taleplerin ardından geçen ay bir açıklama yaparak bu aşıların da "ahlâki olarak kabul edilebileceğini" belirtmişti.

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