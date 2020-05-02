COVID : The Outbreak oyunu yakında satışta

Hatırlarsanız bir süre önce yaptığımız haberimizde, COVID 19 koronavirüsü temel alan bir film çalışmasının olduğundan söz etmiştik. Corona Zombies isimli film, korku komedi türünde bir yapım ve 1 saat 1 dakika uzunluğunda.

Şimdi vereceğimiz haber ise, başta da belirttiğimiz gibi COVID : The Outbreak hakkında. The Outbreak, gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Oyun, 29 Mayıs itibarıyla PC kullanıcıları için Steam’de yerini alacak ve hem mayıs hem de haziran ayında elde edilen gelirlerin %20’lik diliminin bu salgınla mücadele kullanılması amacıyla bağışlanacağı belirtiliyor. Dolayısıyla bu oyunu satın alarak bir nevi mücadeleye de katkı sunmuş olabilirsiniz.

COVID ‘te Öncelikle, salgının kontrolünü ele almak için çalışmalar yürütmeniz gerekecek. Sonrasında, tehlikenin seviyesini belirleyerek ilk önlemleri almalısınız. Tabii ki bu esnada bazı sorunlar ve beklenmeyen durumlar da olabilir. Tüm bu karmaşada sağlıklı bir yönetim için uğraşırken bir yandan da yeni tedavi yöntemleri için çalışmalar yürütmelisiniz.

Oyunun ilk videosunu buradan izleyebilirsiniz.



