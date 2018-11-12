Crackdown 3 için Wrecking Zone modu duyuruldu

Genel olarak oyunların çıkış tarihinin ertelenmesine alışkınız. Üreticiler bazı durumlarda, çeşitli nedenlerden ötürü oyun çıkış tarihini bir ya da bir kaç ay ileri atabiliyorlar. Fakat çıkış tarihi duyurulan bir oyunun, beklenenden daha erken bir tarihte satışa sunulmasına pek alışkın değiliz.

Microsoft, Xbox One ve Windows 10 için özel olarak geliştirdiği Crackdown 3’ün çıkış tarihini öne aldığını duyurdu. Normalde oyunun 22 Şubat’ta satışa sunulacağı belirtilmişti. Fakat Microsoft, Crackdown 3 çıkış tarihini 15 Şubat olarak güncelledi. Yani kaba bir şekilde oyunun beklenenden bir hafta önce raflardaki yerini alacağını söyleyebiliriz.

Microsoft’un kendi platformlarına özel olarak geliştirdiği oyunla ilgili tek duyuru çıkış tarihinin öne alınmasından ibaret değil. Dileyenler serinin ilk oyununu 30 Kasım’a kadar Xbox Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilecekler. Eğer serinin ilk iki oyununu daha önce denemediyseniz, bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

15 Kasım’da raflardaki yerini alacak olan Crackdown serisinin devam oyunu Wrecking Zone isimli yeni bir modla birlikte gelecek. 5 ajandan oluşan iki takımın tamamen yıkılabilir savaş alanlarındaki mücadelesini temel alacak olan mod, online odaklı bir team deatmatch temasına sahip olacak.

Oyun videosunu izlemek için buraya tıklayınız



