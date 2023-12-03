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Cübbeli Ahmet'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Evindeki tablonun ve Sakal-ı Şerif'in hareket ettiğini söyledi

03.12.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir sohbeti sırasında, şahit olduğu olağanüstü olayları anlattı. Evindeki tablonun ve Sakal-ı Şerif'in hareket ettiğini söyleyen Cübbeli Ahmet'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığını iddia ettiği ilginç bir olayı, sohbeti sırasında dinleyenlerine aktardı.

Evindeki tablonun kendi kendine düştüğünden ve kendini yere attığından bahseden Cübbeli Ahmet, "Hiç rüzgar yoktu, tablo kendi kendine düştü" ifadelerini kullandı.

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Sakal-ı Şerif'in de kendi kendine hareket ettiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, "Bir Seyyid dua okudu, Sakal-ı Şerif kendi kendine dönmeye başladı. Gözlerimle gördüm" dedi.

'BANA YİNE HURAFECİ DİYECEKLER'

Anlattıklarından ötürü tepki alacağını dile getiren Cübbeli Ahmet, "Bana yine hurafeci diyecekler. Desinler, ben yaşadığımı söylüyorum. Rüya değil" şeklinde konuştu.

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Cübbeli Ahmet'in ilginç olaylar anlattığı o anlar, sosyal medyada gündem oldu.

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