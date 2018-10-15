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Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 11:21 | Son Güncelleme

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ABD Başkanı Donald Trump hakkında kullandığı ifade ile gündemde...

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 6 Ekim'de "Lalegül TV"de yayımlanan "Bursa Sohbetleri"nde, "Trump Allah'ın tokadı" ifadesini kullandı.

Türkiye ile ABD arasında, özellikle ABD'li Rahip Andrew Brunson üzerinden ilişkiler gerilmiş, ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı almıştı. Kamuoyunda ABD Karşıtlığı ve Trump protestoları düzenlenmişti.

Cuma günü, Andrew Brunson hakkında yurt dışı ve adli kontrol yasağı kaldırılmıştı. Kararın ardından Brunson ABD'ye dönmüştü. Trump verilen karardan memnun olduğunu belirtmişti.

**CÜBBELİ AHMET: TRUMP ALLAH'IN TOKADI

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Cübbeli Ahmet Hoca sohbetinde, ekonomik sıkıntıları, zamları "Trump yapıyor" diyenlere cevap verdi. Cübbeli, "Göz göre göre dilimizi değiştirecekler çıt çıkaran da yok. Ondan sonra Allah da veriyor zamı, veriyor enflasyonu, develasyonu... Kimsenin bir şey anladığı yok, ne oluyor? Trump yapıyor. Ne Trump yapıyor senin nefsin yapıyor nefsin. Trump, Allah'ın tokadı" diye belirtti.

Cübbeli konuşmasının devamında da dikkat çeken ifadelerde bulundu. Cübbeli, "biz bunları on sene önceden söyledik. Kafalarına bomba yemeden FETÖ'yü anlamadılar" dedi.

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