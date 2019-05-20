"Çukur"un "İdris Koçovalı'sı" Üsküp'te

"Çukur" dizisinde "İdris Koçovalı" karakterini canlandıran ünlü oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te hayranlarıyla buluştu.

Pro-Za Balkan Uluslararası Edebiyat Festivali kapsamında Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde düzenlenen söyleşiye, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk, Üsküp YEE Müdürü Serhat Kula, Pro-Za Balkan Festivali Müdürü Deyan Traykoski ve yazar Tarık Tufan'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, yazar, şair ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kesal, burada yaptığı konuşmada, 2015'te Manaki Kardeşler Film Festivali'nin ana jürisinde yer aldığını ifade ederek, oyuncu ve sinemacı kimliğinin dışında Pro-Za Balkan Festivali'ne edebiyatçı ve yazar kimliğiyle de katıldığını vurguladı.

İki yıldır devam eden Çukur dizisinde de rol aldığını anımsatan Kesal, "İnsanlar içinde olmak istedikleri dünyayı severler. Çukur'un bazen içinde fazlasıyla kavga, gürültü ögeleri barındırdığı söylense de asıl onu sevdiren tarafının bu olduğunu düşünüyorum, yani bir aile ve mahalle duygusunun olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.