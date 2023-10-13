CUMA MESAJLARI 2023: Resimli, ayetli, hadisli CUMA SÖZLERİ ve CUMANIZ MÜBAREK OLSUN paylaşımları!

Hayırlı cumalar mesajları ve sözleri cuma namazının yaklaşmasının ardından sorgulanmaya başladı. WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından birbirine cuma mesajı gönderip "Cumanız mübarek olsun" mesajı atmak isteyenler; kısa, anlamlı, yeni, dualı, ayetli, cumanız mübarek olsun mesajları araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. İşte 13 Ekim hayırlı cumalar mesajları...

HADİSLİ CUMA MESAJLARI!

"Günlerin en faziletlisi Cuma'dır. Bu güzel gün, hayırlara vesile olsun. Hayırlı Cumalar."

"Rabbim, Cuma'nızı bereketli, kalbinizi huzurlu, ailenizi mutlu kılsın. Hayırlı Cumalar."

Allah’ım! Mescid-i Aksâ’yı ve İslam beldelerini işgale yeltenenlere fırsat verme! Hayırlı cumalar...

Huzur ve bereketin habercisi Cuma günüdür. Rabbimizin rahmet yağdırdığı bu gözel günü en iyi şekilde değerlendirelim.

"Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar."

Can dostum, Rabbimiz bugün kullarını Cuma’nın nimetleriyle şereflendiriyor. Dualarımızı eksik etmeyelim. Hayırlı cumalar.

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin





