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CUMA MESAJLARI 2023: Resimli, ayetli, hadisli ve en anlamlı cuma mesajları paylaşımları!

19.10.2023 22:27 | Son Güncelleme:
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Cuma mesajları ve sözleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Birbirine cuma mesajı ve sözü gönderme isteyenler en güzel, dualı, ayetli ve en anlamlı cuma mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. Bir cumaya daha kavuşmanın sevinci içerisinde olan Müslüman vatandaşlar cuma tebriği mesajlarını sosyal medya platformları üzerinden paylaşıyorlar. İşte 20 Ekim Cuma günü sevdiklerinize gönderebileceğiniz, en güzel, resimli, kısa uzun, anlamlı cuma mesajları ve sözleri...

CUMA MESAJLARI 2023: Resimli, ayetli, hadisli ve en anlamlı cuma mesajları paylaşımları!

Hayırlı cumalar mesajları ve sözleri cuma namazının yaklaşmasının ardından sorgulanmaya başladı. WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından birbirine cuma mesajı gönderip "Cumanız mübarek olsun" mesajı atmak isteyenler; kısa, anlamlı, yeni, dualı, ayetli, cumanız mübarek olsun mesajları araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. İşte 13 Ekim hayırlı cumalar mesajları...

EN HAREKETLİ CUMA MESAJLARI

"Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar."

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

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Huzur ve bereketin habercisi Cuma günüdür. Rabbimizin rahmet yağdırdığı bu gözel günü en iyi şekilde değerlendirelim.

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Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

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Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

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"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı cumalar.

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Günün önemli manşetleri


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