Cuma mesajları ile iyi dileklerinizi ve dualarınızı yakınlarınıza iletin

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan mübarek Cuma gününde, sevdiklerinizi Cuma mesajları ile mutlu edebilir, şu zor günlerde onları düşündüğünüzü gösterebilirsiniz. Özellikle uzakta olan sevdikleriniz özel günlerde hatırlanmak isterler ve bu nedenle onlara bu mübarek günde göndereceğiniz Cuma mesajları onlara moral olabilir. Mynet.com olarak en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz birbirinden güzel mesajlar:

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Cumanız Mübarek Olsun, Rabbim Yapacağınız Her Türlü İbadet Ve Taatlerinizi Kabul Eylesin.

Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun …

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed (SAV) gibi şahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduguna, yetmis binin nisfina, mühürledim üstüne.

Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma’ya.

Ana-Babasının veya ikisinden birinin kabrini her günleri ziyaret edenin günahları af olurHaklarını ödemiş olur inş’ Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin