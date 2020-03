Cuma mesajları ile iyi dileklerinizi ve dualarınızı yakınlarınıza iletin

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun

Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar da karşılarında gene sabır bulacaklardır Hayırlı Cumalar

Rabbim hizmet kapısından Rahmet nazarından Cennet kokusundan Kendi rızasından mahrum etmesin Hayırlı Cumalar

Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle Hayırlı Cumalar

Cennetine davet et Allahim kabrimizde rahatlik, siratta selamet, tatli canimiz sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle Hayırlı Cumalar

Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvaririm sana Her zaman sana muhtacim, cemalini göster bana Hayırlı Cumalar

Lailahe illallah üç muradim var, biri cennet, bir irmak diyarini görmek Aç cemalini göster diyarini

Ne muhtacına muhtaç olayım, ne de muhtacının başına taç olayım. Muhtaç eyleme Ya Rab! Muhtaç olacaksam bir sana muhtaç olayım. Hayırlı Nurlu Cumalar.