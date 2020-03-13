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Cuma mesajları ile iyi dileklerinizi ve dualarınızı yakınlarınıza iletin

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2020 12:10 | Son Güncelleme

İslam aleminin önemli bir günüdür Cuma. Bugün gerek Cuma hutbesinde gerek yetkililer koronavirüs tehdidine karşı halkı metanetli olmaları ve temizlik önemlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Şu zor günlerde anlamlı Cuma mesajları ile iyi dileklerimizi ve dualarımızı sevdiklerimizle paylaşalım...

Cuma mesajları ile iyi dileklerinizi ve dualarınızı yakınlarınıza iletin

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan mübarek Cuma gününde, sevdiklerinizi Cuma mesajları ile mutlu edebilir, şu zor günlerde onları düşündüğünüzü gösterebilirsiniz. Özellikle uzakta olan sevdikleriniz özel günlerde hatırlanmak isterler ve bu nedenle onlara bu mübarek günde göndereceğiniz Cuma mesajları onlara moral olabilir. Mynet.com olarak en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz birbirinden güzel mesajlar:

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Cumanız Mübarek Olsun, Rabbim Yapacağınız Her Türlü İbadet Ve Taatlerinizi Kabul Eylesin.

Cumamız mübarek dualarimiz ve tebelerimiz kabul olsun …

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed (SAV) gibi şahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduguna, yetmis binin nisfina, mühürledim üstüne.

Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma’ya.

Ana-Babasının veya ikisinden birinin kabrini her günleri ziyaret edenin günahları af olurHaklarını ödemiş olur inş’ Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin

Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardırCuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Cuma günü,günlerin en kıymetlisi,Müslümanların bayramıdırDiğer bayram günlerinden daha kıymetlidir Cumamız Mubarek olsun inşallah

Cumayı Cuma yapın, Yalnız Allaha inanın, Cumayı idrak edip, Ondan fazilet kapın Cumanız kutlu olsun,

Ezan sela duyulsun, Cumaya müdrik olan, Kullar mağfiret bulsun Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin

Cuma, fakirlerin Haccıdır ve müminlerin,gök ehlinin bayramıdır,Cennete de bayram günüdür,Günlerin en iyisi en şereflisi Cuma dır’ Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun Cumanız Mübarek Olsun

Ey insanlar! gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu dehşeti günler tevbe edin kardeşler Allah belki affeder hayırlı Cumalar

Rabbim sen unutan kullarindan etme bizi, dara dusunce hatirlayan kullardan etmi bizi yuce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi Cumaniz Mubarek Olsun

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun

Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar da karşılarında gene sabır bulacaklardır Hayırlı Cumalar

Rabbim hizmet kapısından Rahmet nazarından Cennet kokusundan Kendi rızasından mahrum etmesin Hayırlı Cumalar

Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle Hayırlı Cumalar

Cennetine davet et Allahim kabrimizde rahatlik, siratta selamet, tatli canimiz sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle Hayırlı Cumalar

Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvaririm sana Her zaman sana muhtacim, cemalini göster bana Hayırlı Cumalar

Lailahe illallah üç muradim var, biri cennet, bir irmak diyarini görmek Aç cemalini göster diyarini

Ne muhtacına muhtaç olayım, ne de muhtacının başına taç olayım. Muhtaç eyleme Ya Rab! Muhtaç olacaksam bir sana muhtaç olayım. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız Mübarek Olsun.

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah’ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Rabbim Cuma gecenizi mübarek eylesin. Hayırlı amel, hayırlı ilim ile son nefeste iman ile ölebilmeyi ümmeti Muhamede nasip eylesin. Amin.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duami sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Allah’u Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır.Cuma namazı vaktinde alış-veriş günahtır. Cumamız Mubarek olsun inşallah.

Ey Rabbim…Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah

Cuma günü vefat eden müminlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından korunur.’ Cumamız Mubarek olsun inşallah.

Rabbim Rizasindan ayirmasin, iki dunyada da hayirlarla sonuç verecek ameller işlememizi nasip etsin. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.’ Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

Cuma günü tırnağını kesen kimse,bir hafta,belalardan emin olur inş.’ Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

Bugün Cuma günüdür. Dinim Islam dinidir. Dinimin Islam dini olduguna, yetmis binin nisfina, mühürledim üstüne.Allah.c.c cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah .

Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine,kıyamete kadar hergün,o kadar sevap verilir ki,adedini Allah’u Teala bilir.’ Cumamız Mubarek olsun inşallah.

Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar

Her derde bir deva bulunur ancak ahlaksızlık illetini iyi edecek bir deva yoktur Hayırlı Cumalar

Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder Hayırlı Cumalar

Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı Cumalar.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor.Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız Mübarek Olsun

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı Cumalar Dilerim.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allaj için. Cumanız Mübarek Olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. En güzel günün Cuma olsun Cumanız Mübarek Olsun

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız Mübarek Olsun.

Rabbim sen unutan kullarindan etme bizi,dara dusunce hatirlayan kullardan etmi bizi yuce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi Cumaniz Mubarek Olsun

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun.

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