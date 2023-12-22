HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? Diyanet açıkladı! 22 Aralık 2023 İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? Diyanet açıkladı! 22 Aralık 2023 İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il cuma namazı saatleri...

22.12.2023 00:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere 81 il için Diyanet tarafından yayımlandı. Cuma hutbesi konusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Müminlerin Ebedi Yurdu, Cennet' olarak açıklandı. Cuma günü cemaat ile namaz kılınması farz kılınmıştır. Bugün birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Peki, 22 Aralık 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 81 il için 22 Aralık 2023 cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? Diyanet açıkladı! 22 Aralık 2023 İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il cuma namazı saatleri...

Cuma namazı saatleri merak konusu oldu. Bugün vatandaşlar camilere gidecek. Diyanet'in İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mersin, Kayseri gibi tüm illere ilişkin yayımladığı cuma namazı saatleri merak konusu oldu. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il 22 Aralık 2023 cuma namazı saatleri...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 13:07
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:52
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:15
ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:42
ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 13:00
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:22
MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:41
MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:30
GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ 12:34
KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ 12:41

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultangazi'de kız arkadaşını karşılamak için dışarı çıktı! Silahlı saldırıya uğradıSultangazi'de kız arkadaşını karşılamak için dışarı çıktı! Silahlı saldırıya uğradı
Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı!Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı!
Konya- Antalya karayolunda ulaşıma kar engeliKonya- Antalya karayolunda ulaşıma kar engeli
Anahtar Kelimeler:
Cuma namazı cuma namazı kılınışı Cuma namazı saatleri
En Çok Okunan Haberler
Herkes İstanbul'u beklerken AK Parti'den sürpriz Ankara hamlesi! 'Eski bakan ikna edildi' iddiası...

Herkes İstanbul'u beklerken AK Parti'den sürpriz Ankara hamlesi! 'Eski bakan ikna edildi' iddiası...

Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı dehşet saçtı!

Borsada 10 milyon TL kaybeden emlakçı dehşet saçtı!

Taraftar otobüsün önünü kesti, Emre Belözoğlu'na söz verdirtti!

Taraftar otobüsün önünü kesti, Emre Belözoğlu'na söz verdirtti!

506 hakim ve savcının görev yeri değişti! Aralarında Polat çiftinin soruşturmasını yürüten savcı da var

506 hakim ve savcının görev yeri değişti! Aralarında Polat çiftinin soruşturmasını yürüten savcı da var

Prag'da üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Prag'da üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

En Uzun Geceye Özel İndirimler başladı! Kaçırılmayacak fırsatları sizin için seçtik

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.