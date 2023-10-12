HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CUMA NAMAZI SAATİ 13 EKİM 2023: Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı vakitleri

CUMA NAMAZI SAATİ 13 EKİM 2023: Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı vakitleri

12.10.2023 23:52 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yarın cuma saatinde vatandaşlar camileri dolduracak ve eller semaya açılarak dualar edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mersin, Kayseri gibi tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Peki, 13 Ekim 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAATİ 13 EKİM 2023: Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il yayımlandı. Yarın öğle saatinde birçok kişi camiye gidecek. Eller semaya kalkacak dualar edilecek. Birçok kişi arama motorlarında, "13 Ekim 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma hutbesinin konusu da "Zulümle Âbâd Olunmaz" olarak açıklandı. Filistin'e dualar edildi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 12:56
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:40
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:03
ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:30
ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:49
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:11
MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:33
MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:18
GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ 12:22
KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ 12:29

thumbs_b2_bedc5d3033d1dfa2055d53b7f9a00dc8

13 EKİM CUMA HUTBESİ KONUSU

"Zulümle Âbâd Olunmaz" konulu cuma hutbesinde, saldırıların yaşandığı Gazze'deki Müslümanlar için dua edildi. Türkiye'deki camilerde okunacak olan hutbede; "Maalesef bugün, dünyamız savaşlar, işgaller ve küresel krizlerle kuşatılmış vaziyettedir. Bu vahim durumun bedelini ise en çok zayıflar, mazlumlar ve çocuklar ödemektedir. İşte Gazze’de yaşananlar, bunun en açık örneğidir." denildi.

ezgif.com-webp-to-jpg (8)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrailli Bakan Galet Distel istifa etti!İsrailli Bakan Galet Distel istifa etti!
İngiltere'den İsrail'e destek geldi!İngiltere'den İsrail'e destek geldi!
Biden'dan Suriye kararı! Türkiye'den jet yanıtBiden'dan Suriye kararı! Türkiye'den jet yanıt
Anahtar Kelimeler:
cuma namazı ankara cuma namazı istanbul cuma namazı izmir cuma namazı saat

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Havalimanı otoparkında yangın! Alevler bir anda her yeri kapladı

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.