CUMA NAMAZI SAATİ 13 EKİM 2023: Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il yayımlandı. Yarın öğle saatinde birçok kişi camiye gidecek. Eller semaya kalkacak dualar edilecek. Birçok kişi arama motorlarında, "13 Ekim 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma hutbesinin konusu da "Zulümle Âbâd Olunmaz" olarak açıklandı. Filistin'e dualar edildi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

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CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 12:56

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:40

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:03

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:30

ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:49

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:11

MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:33

MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:18

GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ 12:22

KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ 12:29

13 EKİM CUMA HUTBESİ KONUSU

"Zulümle Âbâd Olunmaz" konulu cuma hutbesinde, saldırıların yaşandığı Gazze'deki Müslümanlar için dua edildi. Türkiye'deki camilerde okunacak olan hutbede; "Maalesef bugün, dünyamız savaşlar, işgaller ve küresel krizlerle kuşatılmış vaziyettedir. Bu vahim durumun bedelini ise en çok zayıflar, mazlumlar ve çocuklar ödemektedir. İşte Gazze’de yaşananlar, bunun en açık örneğidir." denildi.



