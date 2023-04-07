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  4. CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL 7 Nisan 2023: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara, İzmir, İstanbul dahil il il cuma namazı vakitleri!

CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL 7 Nisan 2023: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara, İzmir, İstanbul dahil il il cuma namazı vakitleri!

07.04.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saati 7 Nisan 2023 Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Bugün birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Peki, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? 7 Nisan2023 Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAATİ İSTANBUL 7 Nisan 2023: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Ankara, İzmir, İstanbul dahil il il cuma namazı vakitleri!

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir'de yaşayan kişiler de dahil olmak üzere çok sayıda vatandaş tarafından merak konusu oldu. Cuma namazının saat kaçta kılınacağını öğrenmek isteyen kişiler Diyanet tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. 7 Nisan 2023 cuma namazı İstanbul'da 13:11'de, Ankara'da 12:56'da, İzmir'de ise 13:59'da kılınacak. İşte ayrıntılar...

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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 7 NİSAN 2023

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

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İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13:11

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:56

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13:19

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ: 13:11

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:46

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7 NİSAN 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

81 İL İÇİN CUMA NAMAZI SAATLERİ

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