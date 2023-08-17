HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CUMA NAMAZI SAATLERİ 18 AĞUSTOS: İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul dahil il il cuma namazı vakti

CUMA NAMAZI SAATLERİ 18 AĞUSTOS: İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul dahil il il cuma namazı vakti

17.08.2023 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 18 Ağustos Cuma günü milyonlarca Müslüman, camilere akın ederek namaz ibadetlerini gerçekleştirerek ellerini semaya açacak. Cuma namazı erkekler için farz kılınmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar namaz vakitlerini araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saat kaçta? İşte 18 Ağustos cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAATLERİ 18 AĞUSTOS: İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul dahil il il cuma namazı vakti

Cuma namazı saati ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğle vakti kılınacak olan namazı kaçırmak istemeyenler kendi bölgelerindeki cuma namazı saatini merak ediyor. İstanbul cuma namazı saati 13:13 olarak açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz vakitleri takvimi merak edilen bir diğer konu oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Adana cuma namazı saati ve il il namaz saatleri ile ilgili detaylar...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 13:13
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:58
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:20
ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:48
ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 13:06
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:28
MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:51
MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:36

ezgif.com-webp-to-jpg (8)

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

resized_a5d36-c1462e33namazsaatleriezanvakitleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolombiya'da peş peşe depremler! 7’nci kattan atlayıp hayatını kaybettiKolombiya'da peş peşe depremler! 7’nci kattan atlayıp hayatını kaybetti
O ilçe sandık başına gitti! Sandıktan 'hayır' çıktı: Belediye Başkanı hemen talimat verdiO ilçe sandık başına gitti! Sandıktan 'hayır' çıktı: Belediye Başkanı hemen talimat verdi
Bursa'da fabrikada patlama meydana geldiBursa'da fabrikada patlama meydana geldi
Anahtar Kelimeler:
Cuma namazı cuma namazı nasıl kılınır cuma namazı saat

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

U.S. Polo Assn. çanta modellerinde %80 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.