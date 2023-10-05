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  4. CUMA NAMAZI SAATLERİ 6 EKİM 2023: İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı vakitleri

CUMA NAMAZI SAATLERİ 6 EKİM 2023: İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı vakitleri

05.10.2023 22:02 | Son Güncelleme:
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Cuma namazı saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yarın cuma saatinde vatandaşlar camileri dolduracak ve eller semaya açılarak dualar edilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mersin, Kayseri gibi tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar camilere akın edecekler. Peki, 6 Ekim 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAATLERİ 6 EKİM 2023: İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il yayımlandı. Yarın öğle saatinde birçok kişi camiye gidecek. Eller semaya kalkacak dualar edilecek. Birçok kişi arama motorlarında, "6 Ekim 2023 cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt arıyor. Cuma hutbesinin konusu da "Camiler ve din görevlileri: Hayrın anahtarı, şerrin kilidi" olarak açıklandı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ!

Cuma namazı saati Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yerini aldı. İşte il il cuma namazı saatleri...

DİYANET İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

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CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ 12:57
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ 12:42
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ 13:05
ADANA CUMA NAMAZI SAATİ 12:32
ANTALYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:51
DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ 12:12
MERSİN CUMA NAMAZI SAATİ 12:35
MALATYA CUMA NAMAZI SAATİ 12:20
GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ 12:24
KAYSERİ CUMA NAMAZI SAATİ 12:31

6 EKİM CUMA HUTBESİ KONUSU

"CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ: HAYRIN ANAHTARI, ŞERRİN KİLİDİ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ın mescitlerini, Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte bunlar, doğru yolda olmaları umulanlardır.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Beldelerin Allah’a en sevimli olan mekânları, camilerdir.”

Aziz Müminler!

Camiler ve mescitler, Allah’ın evleridir. İslam medeniyetinin simgesidir. Şehirlerin kalbidir. Birlik ve beraberliğimizin nişanesidir. Beş vakit kıyama durduğumuz, Rabbimizin huzurunda huzur bulduğumuz mabetlerdir. Dilimizden dökülen aminlerimize, içten içe akıttığımız göz yaşlarımıza şahit olan secdegâhlardır.

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Kıymetli Müslümanlar!

Hademe-i hayrat olarak camilerimizde görev yapan hocalarımız ise yüce dinimiz İslam’ın hakikatlerini bizlere öğreten nebiler yolunun varisleridir. Kur’an’ın eşsiz ilkelerini ve Allah Resûlü (s.a.s)’in güzel ahlakını aktaran hatiplerimizdir. Mümin gönüllere Kur’an’ı nakşeden, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” nebevi iltifatına mazhar olan din görevlilerimizdir.

Değerli Müminler!

Yüce Rabbimiz bir ayette şöyle buyurmaktadır: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۜ “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun.” Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler, bu ayet-i kerimeyi kendimize şiar edindik. Öncelikli gayemiz, cami merkezli bir hayatla, tüm insanlığın ihyasıdır. Hocalarımız, minarelerden semalara yükselen “حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ, Haydi namaza!”; “حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ Haydi kurtuluşa!” nidasıyla tüm insanları kurtuluşa davet etmektedir. İstiklal marşımızdaki “Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli; ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli” mısraları da bu amaçla ve bu ruhla dile getirilmiştir.

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Aziz Müslümanlar!

Rabbimiz el-Câmi’ ismiyle bütün mahlûkatı rahmeti ve merhametiyle nasıl kuşatıyorsa, camilerimiz de ırkı, dili, rengi ve cinsiyeti ne olursa olsun bütün Müslümanları bağrına basıyor. Din görevlileri olarak bizler de başta camilerimiz ve Kur’an kurslarımız olmak üzere aile ve dini rehberlik bürolarımız, gençlik merkezlerimiz gibi pek çok alanda insanımıza hizmet sunuyoruz. Hastanelerden KYK yurtlarına, engelli kardeşlerimizden bağımlılara, okullardan işyerlerine kadar pek çok yerde İslam’ın rahmet yüklü mesajlarını kardeşlerimize ulaştırmanın gayretindeyiz. Kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı herkesin okuyabileceği, dinimizi, değerlerimizi, tarihimizi ve kültürümüzü öğrenebileceği kitaplar ve dergiler yayınlamaktayız. Dijital mecralar, Diyanet TV ve Diyanet Radyolarımız aracılığıyla din-i mübin-i İslam’ı aziz milletimize ve tüm insanlığa anlatmanın çabası içindeyiz. Her yaştan ve her meslekten insanımıza yüce kitabımız Kur’an’ı öğretmeyi asli görev telakki ediyoruz. Dinimizi istismar etmeye, değerlerimizi yozlaştırmaya, aile yapımıza zarar vermeye çalışanlara karşı bilgiyle ve hikmetle mücadele etmenin gayreti içindeyiz.


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