Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Cumartesi Anneleri adına Fehmi Tosun'un, Cemil Kırbayır’ın, Hayrettin Eren'in, Hüseyin Taşkaya'nın, Hasan Ocak'ın, Rıdvan Karakoç'un ve Ferhat Tepe'nin ailesi bugün gönderdikleri bir faks ile Erdoğan’dan randevu talebinde bulundu.
Bianet’in aktardığına göre, Randevu dilekçesinde, “Kayıplarımızın bulunması ve adaletin sağlanması devletin görevidir. Bakan ve hükümet temsilcilerinin negatif yaklaşımları nedeniyle, kayıp yakınları olarak bizim muhatabımız 5 Şubat 2011’de yapılan görüşmede yaşlı annelerimize ‘sizin sorununuz, benim kabinemin sorunudur’ taahhüdünde bulunan sizsiniz” diye seslendiler.
Aileler, Cumartesi Anneleri ve Cumartesi İnsanları olarak 27 Mayıs 1995'den beri güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra varlığı inkar edilen yakınlarına ne olduğunu öğrenmeyi, onları bulunmasın ve onları kaybedenlerin tarafsız ve bağımsız bir yargılama faaliyeti sonunda cezalandırılmalarını istediklerini belirttiler.
5 Şubat 2011’de Erdoğan’ın Başbakanlığı dönemindeki görüşmenin üzerinden 7 yıl 8 ay geçtiği, Meclis komisyonu raporuna rağmen Cemil Kırbayır’ın kaybedilmesiyle ilgili dava açılmayıp, Kırbayır’ın kemiklerinin ailesine teslim edilmediğini hatırlattılar.
Aileler, Erdoğan’la görüşmenin üzerinden geçen zamana rağmen gözaltında kaybetme suçunu işleyenlerin yargılanması, hakikatlerin açığa çıkarılması ve ceza adaletinin sağlanmasına dönük bir ilerlemeye tanık olamadıklarını söylediler.
'UMUDUMUZ KIRDI'
Faksta özetle şu ifadeler yer aldı:
"5 Şubat 2011 tarihinde tarafınızın davetiyle Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisinde sizinle yaptığımız görüşmedeki yaklaşımınız ve sonrasında sizin, eşinizin ve Başbakanlık yetkililerinin kamuoyuna yaptığı açıklamalarla güçlenen devletin sorumluluğunu yerine getireceği beklentisi, kayıplarımızı bulma ve adalete ulaşma umudumuz, 700. Haftamıza yapılan müdahale ve açıklamalarla kırılmıştır.
Konu ile ilgili kayıp aileleri adına oluşturacağımız bir heyetle, sizinle görüşmek üzere acil randevu talep ediyoruz."
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