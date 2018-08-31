Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmek için randevu istedi

Cumartesi Anneleri adına Fehmi Tosun'un, Cemil Kırbayır’ın, Hayrettin Eren'in, Hüseyin Taşkaya'nın, Hasan Ocak'ın, Rıdvan Karakoç'un ve Ferhat Tepe'nin ailesi bugün gönderdikleri bir faks ile Erdoğan’dan randevu talebinde bulundu.

Bianet’in aktardığına göre, Randevu dilekçesinde, “Kayıplarımızın bulunması ve adaletin sağlanması devletin görevidir. Bakan ve hükümet temsilcilerinin negatif yaklaşımları nedeniyle, kayıp yakınları olarak bizim muhatabımız 5 Şubat 2011’de yapılan görüşmede yaşlı annelerimize ‘sizin sorununuz, benim kabinemin sorunudur’ taahhüdünde bulunan sizsiniz” diye seslendiler.

Aileler, Cumartesi Anneleri ve Cumartesi İnsanları olarak 27 Mayıs 1995'den beri güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra varlığı inkar edilen yakınlarına ne olduğunu öğrenmeyi, onları bulunmasın ve onları kaybedenlerin tarafsız ve bağımsız bir yargılama faaliyeti sonunda cezalandırılmalarını istediklerini belirttiler.

5 Şubat 2011’de Erdoğan’ın Başbakanlığı dönemindeki görüşmenin üzerinden 7 yıl 8 ay geçtiği, Meclis komisyonu raporuna rağmen Cemil Kırbayır’ın kaybedilmesiyle ilgili dava açılmayıp, Kırbayır’ın kemiklerinin ailesine teslim edilmediğini hatırlattılar.