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Cumbre Vieja Yanardağı önüne kattığı her şeyi yutuyor! Çimento fabrikasına ulaştı

12.10.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’ya bağlı La Palma Adası'nda 19 Eylül’den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı’ndan akan lavlar çimento fabrikasına ulaştı. Alevlere teslim olan fabrikanın yakınlarında yaşayan yaklaşık 3 bin kişi için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan yeni oluşan lav akıntıları son 24 saatte 40 hektardan fazla alanı yok ederken, daha önce tamamen tahliye edilen Todoque köyünde sağlam kalan binaları ve tarlaları da haritadan sildi.

Cumbre Vieja Yanardağı önüne kattığı her şeyi yutuyor! Çimento fabrikasına ulaştı

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5’inci adası La Palma’da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, 19 Eylül’den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağdan akan lavlar, bölgedeki bir çimento fabrikasına ulaştı.

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) Müdahale Komitesi Direktörü Miguel Angel Morcuende, fabrikadaki yangından havayı kirleten yoğun duman yükseldiğini ifade etti.

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3 BİN KİŞİYE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Morcuende, bölgedeki halkın güvenliği için yaklaşık 3 bin kişiyi kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Yerel yetkililer de yanan fabrikadan çıkan zehirli dumanın solunmaması için halka evlerinde kalmaları, pencereleri ve klimaları kapatmaları yönünde uyarıda bulundu. Lavlar bugüne kadar 591 hektarlık alanı yok etti.

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Yeni oluşan lav akıntıları son 24 saatte 40 hektardan fazla alanı yok ederken, daha önce tamamen tahliye edilen Todoque köyünde sağlam kalan binaları ve tarlaları da haritadan sildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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