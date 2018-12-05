HABER

"Cumhur İttifakı'na saygılıyız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2018 13:57 | Son Güncelleme

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz: - "Yerel seçimlerde Ankara, İzmir, İstanbul dışında bütün il ve ilçelerde adaylarımızı göstereceğiz. Cumhur İttifakı'na saygılıyız ve devamından yanayız"

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, yerel seçimlerde Ankara, İzmir, İstanbul dışında bütün il ve ilçelerde adaylarını göstereceklerini belirterek, "Cumhur İttifakı'na saygılıyız ve devamından yanayız. MHP Genel Başkanından ilçelerine kadar herkes, bu işin dimdik arkasında. " dedi.

Arkaz, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ın milli kurtuluş mücadelesinin, bağımsızlığın başladığı kent olduğunu belirterek, "Sivas Kongresi sadece Sivas'ı değil, tüm coğrafyayı, Türkiye'yi ilgilendiren bir kongredir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet, tarih ve kültür kenti Sivas'ın, daha sonra üvey evlat haline geldiğini, Anadolu'nun en çok göç veren illerinden biri olduğunu, Sivas'ta 650 bin kişi yaşamasına rağmen bu nüfusun üç katının İstanbul'da bulunduğunu aktaran Arkaz, "Sivas aynı zamanda tarım ve hayvancılığın memleketidir." diye konuştu.

Arkaz, "Sivas'ta 15-20 yıldır köylüler de şehre gitmiş, köyde kimse yok. Köy terk edilince hayvancılık bitmiş, tarlalar ekilmiyor. Anadolu'nun göçünü durdurmak zorundayız. İstanbul'da 20 milyon kişi, Marmara Bölgesi'nde 30-35 milyon kişi yaşıyor. Marmara Bölgesi artık kaldırmıyor. Ne su ne oksijen ne ağaç kaldı. Her tarafı betonlaştırdık." değerlendirmesini yaptı.

Yerel seçimlerde ittifak çalışmasına yönelik bir soru üzerine Arkaz, Ankara, İzmir ve İstanbul dışında bütün il ve ilçelerde adaylarını göstereceklerini bildirdi.

Arkaz, Cumhur İttifakı'na saygılı ve devamından yana olduklarını vurgulayarak, "MHP Genel Başkanı'ndan ilçelerine kadar herkes, bu işin dimdik arkasında. Bu seçimlerde ciddi çalışma yapacağız. MHP kendisine yakışır şekilde oylarını alacak, iddialı olduğu yerlerde belediyeleri alacak." diye konuştu.

+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi+18'lik görüntüler! Adamı diri diri böyle yedi
Destici: Yerel seçim iş birliği için bizim de görüşmelerimiz olacakDestici: Yerel seçim iş birliği için bizim de görüşmelerimiz olacak
Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay olduBurhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı HAYATİ ARKAZ ittifak Sivas TBMM

En Çok Okunan Haberler

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

'Kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' paylaşımlarına soruşturma!

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Soner Yalçın yazdı: Erdoğan'ın korku oyunu bozulacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Kasım ayına damga vuran magazin olayları

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Son dakika! İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İlginizi Çekebilir

MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz yeniden aday

Partiden istifa etmişti! Büyükşehirde dengeleri değiştirecek karar

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

İttifakta 'WhatsApp' çatlağı! MHP'li başkan gruba eklenince ortaya çıktı

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

Siyaset gündemini hareketlendiren açıklama! 'Akşener istedi'

AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları belli oldu iddiası!

İşte AK Parti'nin Ankara ve İzmir adayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

MHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler

Burhanettin Kocamaz'dan çok sert sözler! Adaylığı olay oldu

Abdullah Gül'ün danışmanı Ahmet Sever'in kitabına dava

Dava şoku! Erdoğan ve Varank da şikayetçiler arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul adayı açıklaması

Kayseri'de CHP binasına saldıran kişi CHP'li çıktı

CHP binasına saldıran öyle bir isim çıktı ki... Nedeni ise...

Devlet Bahçeli'den 'çözüm süreci' çıkışı: MHP'nin gözü üstünüzde

Gündeme bomba gibi düşen fotoğraf için Bahçeli'den açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.