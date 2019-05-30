Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Nazarbayev ender bir devlet adamıdır”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Nazarbayev unvan ve payelerini layıkıyla hak etmiş ender bir devlet adamıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde ve Türkiye Kazakistan Dostluk Derneği ve Ahmet Yesevi Vakfı tarafından düzenlenen “Nazarbayev’in Tarihi Kararı ve Kazakistan’ın Geleceği” adlı toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Topçu, 28 yıllık başarılarla ve iyi izlerle dolu Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanlığı görevini geçtiğimiz Mart ayında Kasım Cömert Tokayev’e teslim eden Nursultan Nazarbayev’den övgüyle ve gururla bahsederek “Türk dünyasının Aksakalı Sayın Nazarbayev bilge bir lider; ileri görüşlü, ülkesi ve Türk dünyası için bölge ve dünya meseleleri için pragmatik çözümler üreten bir kişiliğe sahip devlet ve siyaset insanıdır. Türk dünyasının ve uluslararası kuruluşların birçok unvan ve payesine sahip olan, bunları layıkıyla hak etmiş ender bir devlet adamıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kökeni Sakalar, Hunlar ve Göktürkler’e uzanan, yüzölçümü bakımından dünyanın 9. büyük ülkesi olan Kazakistan, izlediği dengeli ve aktif dış politika ile bölgesel ve küresel olarak ağırlığı giderek artan bir ülkedir. Kazakistan, hem bölgesel hem de küresel düzeyde, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerdeki gelişmelerde üstlendiği roller ile önemli bir ülkedir. Başkent Nursultan şehri uluslararası krizlerin çözüm merkezi haline gelmiş; barışın, nükleer silahlara karşıtlığın, ticaretin ve turizmin merkezi olarak kendinden daha çok söz ettirmektedir.”