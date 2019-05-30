HABER

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Nazarbayev ender bir devlet adamıdır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 22:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Nazarbayev unvan ve payelerini layıkıyla hak etmiş ender bir devlet adamıdır” dedi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde ve Türkiye Kazakistan Dostluk Derneği ve Ahmet Yesevi Vakfı tarafından düzenlenen “Nazarbayev’in Tarihi Kararı ve Kazakistan’ın Geleceği” adlı toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Nazarbayev unvan ve payelerini layıkıyla hak etmiş ender bir devlet adamıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde ve Türkiye Kazakistan Dostluk Derneği ve Ahmet Yesevi Vakfı tarafından düzenlenen “Nazarbayev’in Tarihi Kararı ve Kazakistan’ın Geleceği” adlı toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Topçu, 28 yıllık başarılarla ve iyi izlerle dolu Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanlığı görevini geçtiğimiz Mart ayında Kasım Cömert Tokayev’e teslim eden Nursultan Nazarbayev’den övgüyle ve gururla bahsederek “Türk dünyasının Aksakalı Sayın Nazarbayev bilge bir lider; ileri görüşlü, ülkesi ve Türk dünyası için bölge ve dünya meseleleri için pragmatik çözümler üreten bir kişiliğe sahip devlet ve siyaset insanıdır. Türk dünyasının ve uluslararası kuruluşların birçok unvan ve payesine sahip olan, bunları layıkıyla hak etmiş ender bir devlet adamıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, konuşmasına şöyle devam etti:
“Kökeni Sakalar, Hunlar ve Göktürkler’e uzanan, yüzölçümü bakımından dünyanın 9. büyük ülkesi olan Kazakistan, izlediği dengeli ve aktif dış politika ile bölgesel ve küresel olarak ağırlığı giderek artan bir ülkedir. Kazakistan, hem bölgesel hem de küresel düzeyde, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütlerdeki gelişmelerde üstlendiği roller ile önemli bir ülkedir. Başkent Nursultan şehri uluslararası krizlerin çözüm merkezi haline gelmiş; barışın, nükleer silahlara karşıtlığın, ticaretin ve turizmin merkezi olarak kendinden daha çok söz ettirmektedir.”

“Kendisine layık görülen unvanlar ona duyulan saygının ifadesidir”
Bağımsız ve modern Kazakistan’ın adının, Nursultan Nazarbayev’in adıyla özdeşleştiğini belirten Büyükelçi Saparbekulı ise “1991’de Nazarbayev, Sovyetler Birliği’nin ekonomik ve politik yıkıntıları arasında özgürlüğüne kavuşmuş ama büyük iç ve dış tehditlerle karşı karşıya olan Kazakistan’ı devralmıştır. Sayın Nazarbayev’e birkaç gün arayla hem ‘Türk Konseyi Ömür Boyu Onursal Başkanı’ hem de ‘Avrasya Yüksek Ekonomik Konseyi (AYEK) Onursal Başkanı’ unvanlarının layık görülmesi kendisine duyulan saygının ifadesidir" diye konuştu. Saparbekulı, yeni dönemde de Kazakistan’ın çok yönlü, dengeli ve barışçıl dış politikasını sürdüreceğini, Türk dünyası ile bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini ve Latin alfabesine geçişini tamamlayacağını belirtti.

Saparbekulı, Kazakistan’ın uluslararası camianın saygın bir üyesi olarak çalışmayı sürdüreceğini ve Orta Asya’da ve bölgesinde öncü roller üstlenmeye devam edeceğini belirterek "Bugün Kazakistan geleceğine hiç olmadığı kadar büyük umutla bakıyor. Bu ortak geleceği Türkiye gibi kardeş bir ülke ve stratejik ortakla birlikte inşa edeceğimiz gerçeği ise bizlere ilave güç katıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın topçu ve ev sahibi Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı’nın yanı sıra Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Feyzullah Budak, Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı ve Eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek ile çok sayıda diplomat ve akademisyen katıldı. Program, Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zorlu, Türkiye-Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Budak, Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı ve eski Kültür Bakanı Zeybek’in konuşmalarının ardından sona erdi.

FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu! FETÖ davasında o pilotların cezası belli oldu!
Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktıPusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı
Erbakan: Milletimiz muhalefetten şikayetçiErbakan: Milletimiz muhalefetten şikayetçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

TBMM'de Tunceli tartışması! 'Katliam yapıldı' sözlerinin ardından...

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'dan dikkat çeken yargı mesajı! 'Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur'

Erdoğan'dan dikkat çeken yargı mesajı! 'Türkiye’nin bir daha benzer hataları tekrarlama lüksü yoktur'

Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı

Kılıçdaroğlu, imam hatipliler ile iftar yaptı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Cuma mesajları 2019: Ramazan Bayram öncesi Uzun, kısa veya resimli cuma mesajları!

Cuma mesajları 2019: Ramazan Bayram öncesi Uzun, kısa veya resimli cuma mesajları!

SON DAKİKA: Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme

Kadir gecesi duası nasıl yapılır? Kadir gecesi duasının okunuşu (Türkçe)

Kadir gecesi duası nasıl yapılır? Kadir gecesi duasının okunuşu (Türkçe)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.