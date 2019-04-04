Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan itirazlara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Seçim sonuçlarıyla ilgili bazı itirazlar olmaktadır. Hukukun teminatı ve denetimindeki bu itirazlar sonucunda çıkan netice de geçerli olacak ve yine başımıza taç yapıp saygıyla kabul edeceğiz. 31 Mart Yerel Seçimi sonuçlarına göre milli iradenin tercihi yine Cumhur İttifakından yana olmuştur" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’na desteklerini açıklayan Yerli Düşünce Derneği geride bırakılan seçimler ve sonrasında oluşan ortamla ilgili bir toplantı düzenledi. Toplantıya YDD Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, YDD Genel Başkanı ve Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, dernek yönetimi ve gazeteciler katıldı. Program Ülkücü hareketin merhum lideri Alparslan Türkeş’in vefatının 22. yıldönümü münasebetiyle okunan Kuranı Kerim ve dualarla başladı. Yalçın Topçu, Türkeş’i, "Siyasi hayatımızda ve fikir tekamülümüzde çok özel bir yeri olan, ömrünü devletin ve milletin bekasına adamış devlet, siyaset ve fikir insanı merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’i Hakk’a vuslatının 22. yılında rahmetle yad ediyorum” sözleriyle andı.

Toplantı sonrasında yapılan basın açıklamasında Topçu, "31 Mart Seçimlerinin sonucu milletimiz, ülkemiz ve gönül coğrafyamız için hayırlı olsun. Milli irade tecelli etmiştir. Milletimizin tercihi her daim başımızın tacıdır. Pek tabiidir ki seçim sonuçlarıyla ilgili bazı itirazlar olmaktadır. Hukukun teminatı ve denetimindeki bu itirazlar sonucunda çıkan netice de geçerli olacak ve yine başımıza taç yapıp saygıyla kabul edeceğiz. 31 Mart Yerel Seçimi sonuçlarına göre milli iradenin tercihi yine Cumhur İttifakından yana olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizden bir kez daha güvenoyu almıştır. Aynı zamanda aziz milletimiz Cumhurbaşkanımıza olan güveni de bir kere daha teyit etmiştir. Büyük Türk milleti Kürt’ü, Türkmen’i, Alevi’si, Sünni’si ile Malazgirt’te, Kudüs’te, Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, 15 Temmuz’da yaptığını bu defa yine sandık başında aynı ruhla yapmış, istiklal ve istikbalini korumuştur" şeklinde konuştu.