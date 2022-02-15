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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile yemekte bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile yemekte bir araya geldi

15.02.2022 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile yemekte bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Zayid ile baş başa görüşmesinin ardından resmi akşam yemeğine katıldı.

"BÜYÜK BAHTİYARLIK DUYUYORUM"

Başkanlık Sarayı Defterini imzalayan Erdoğan, ziyaretine ilişkin şunları kaydetti:

"Aziz Kardeşim Şeyh Muhammed Bin Zayid'in davetine icabetle dost Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Vatan Sarayı'nda ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek amacıyla aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"GÖSTERİLEN MİSAFİRPERVERLİK İÇİN BAE'DEKİ KARDEŞLERİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsnükabul ve misafirperverlik için Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kardeşlerime teşekkür ediyor, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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