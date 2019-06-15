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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve Kamboçyalı liderlerle görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ve Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile görüştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5’inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve Kamboçyalı liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ve Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 5’inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye geldi. Zirve katılımcıları ve ülke liderleriyle bir araya gelme fırsatı bulan Cumhurbaşkanı, bir dizi temaslarda bulundu. Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ve Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve Kamboçyalı liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve Kamboçyalı liderlerle görüştü

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