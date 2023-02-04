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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

04.02.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'daki program için havalimanına giderken Üsküdar'da kendisine sevgi gösterisinde bulunanları görünce makam aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış törenine katılmak için saat 11.20 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı. Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar D-100 karayolu üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanları görünce aracını durdurdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan makam aracı içinden vatandaşlarla kısa bir süre sohbet etti. Erdoğan,  daha sonra  Aydın'a gitmek için Atatürk Havalimanı'na hareket etti. Erdoğan ile sohbet eden vatandaşlar desteklerini ilettiklerini belirttiler.

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