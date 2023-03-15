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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

15.03.2023 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Aliyev'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Aliyev, merdivenlerde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de görüştü.

cwq

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
aliyev erdoğan

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