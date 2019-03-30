Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da konuştu

Harun UYANIK/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Artık saatler kaldı. Şimdi durmuyoruz. Mitingden sonra eş, dost herkesi arıyoruz. Sandığa gitmeyen kalmamalı. İnanıyorum ki bizler 31 Martta sadece Türkiye'de değil inşallah başta İslam dünyası olmak üzere ve karşımızda dikilenlere mesajımızı farklı vereceğiz. Muhabbet muhabbeti getirecek ama bizlere karşı tavır içinde olanlara da 'Siz kiminle uğraşıyorsunuz?' dedirteceğiz." dedi.

"SİZE MAMA YOK BU MEMLEKETTE"

Erdoğan, "Biz yola milletimizle çıktık. AK Parti'yi milletimiz kurdu. Hep milletimizle birlikte yürüdük. Şimdi de yine milletimizle birlikte hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Bugün altıncı mitingimizi yapıyoruz. Saat 18.00'de artık yasaklar başlıyor. 40 dakikamız kaldı. Bu 40 dakikayı sizlerle dolduracağım ve noktayı koyacağım. Ondan sonra da çalışmaya başlayacağız. 31 Mart ülkemiz ve şehrimiz için sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkmıştır. Kimin kimlerle bir araya geldiğini, ittifak kurduğunu sizler de görüyorsunuz. Pensilvanya'nın ulaklarının okyanus ötesinden yaptıkları açıklamaları sizler de izliyorsunuz. Seçimler bile olmadan FETO'cuların nasıl heyecana kapıldığına, umutlandıklarına şahit oluyorsunuz. Beyni sulanmış darbe dönemlerinin kullanışlı aparatlarının nasıl intikam, rövanş, hücre kelimesini uluorta kullandıklarını takip ediyorsunuz. Bunların beyni sulanmış. Size mama yok bu memlekette. Bunlar hep menfaatçi oldukları için hala bekliyorlar. Daha sandıklar bile kurulmadan Kandil'in uzantılarının nasıl CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarına posta koyduklarını seyrediyorsunuz." diye konuştu.