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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar'da konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 18:11 | Son Güncelleme

Harun UYANIK/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da düzenlenen mitinge katıldı.

Harun UYANIK/İSTANBUL DHA-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "Artık saatler kaldı. Şimdi durmuyoruz. Mitingden sonra eş, dost herkesi arıyoruz. Sandığa gitmeyen kalmamalı. İnanıyorum ki bizler 31 Martta sadece Türkiye'de değil inşallah başta İslam dünyası olmak üzere ve karşımızda dikilenlere mesajımızı farklı vereceğiz. Muhabbet muhabbeti getirecek ama bizlere karşı tavır içinde olanlara da 'Siz kiminle uğraşıyorsunuz?' dedirteceğiz." dedi.

"SİZE MAMA YOK BU MEMLEKETTE"
Erdoğan, "Biz yola milletimizle çıktık. AK Parti'yi milletimiz kurdu. Hep milletimizle birlikte yürüdük. Şimdi de yine milletimizle birlikte hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Bugün altıncı mitingimizi yapıyoruz. Saat 18.00'de artık yasaklar başlıyor. 40 dakikamız kaldı. Bu 40 dakikayı sizlerle dolduracağım ve noktayı koyacağım. Ondan sonra da çalışmaya başlayacağız. 31 Mart ülkemiz ve şehrimiz için sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkmıştır. Kimin kimlerle bir araya geldiğini, ittifak kurduğunu sizler de görüyorsunuz. Pensilvanya'nın ulaklarının okyanus ötesinden yaptıkları açıklamaları sizler de izliyorsunuz. Seçimler bile olmadan FETO'cuların nasıl heyecana kapıldığına, umutlandıklarına şahit oluyorsunuz. Beyni sulanmış darbe dönemlerinin kullanışlı aparatlarının nasıl intikam, rövanş, hücre kelimesini uluorta kullandıklarını takip ediyorsunuz. Bunların beyni sulanmış. Size mama yok bu memlekette. Bunlar hep menfaatçi oldukları için hala bekliyorlar. Daha sandıklar bile kurulmadan Kandil'in uzantılarının nasıl CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarına posta koyduklarını seyrediyorsunuz." diye konuştu.

"MİLLETİ ALDATIYORLAR"
"Türkiye'ye ve İstanbul'un geleceğine dair hiçbir proje hiçbir eser ortaya koyamadılar" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Proje diye çoğu zaman bizim hayata geçirdiğimiz, milletimizin istifadesine sunduğumuz yatırımları söylediler. Terör sorunundan ekonomiye, trafikten kentsel dönüşüme çevreden ulaşıma kadar ortaya tek bir öneri dahi getiremediler. Yarın bir mahalli seçim yapıyoruz. Belediye seçimi. Ekonomi ile alakası yok. Her belediyenin kendi içinde bir ekonomik yapılanması olacak. Parayı yönetecek. Ama Türkiye Cumhuriyetinin ekonomisini değil. Dolayısıyla burada kimse milleti aldatmaya kalkmasın. Şu anda ekonominin başında Tayyip Erdoğan var. 14'lü kabinemle beraber biz yönetiyoruz. Hesap, kitap bizde. Bunlar milleti aldatıyorlar."

"GÜN İSTİKBALİMİZE SAHİP ÇIKMA GÜNÜDÜR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın ki büyük güne artık saatler kaldı. Çeşitli sebeplerle kalbi kırılanlar, incinenler, gönlü yaralananlar, küsenler olabilir. Bir sorunu çözülmediği için sinirlenenler olabilir. Bugün bunların hesabını yapma günü değil. Bugün birlik günü. Bu anlayışımızla sandığa gideceğiz. Sandıkta küsmek olmaz. Hele hele davaya küsmek, davayı terk etmek bize asla yakışmaz. Bu dava hepimizden daha büyüktür. Unutmayın gün davamıza sahip çıkma günüdür. Gün istikbalimize sahip çıkma günüdür. Gün İstanbul'a sahip çıkma günüdür. Gün tüm Türkiye'ye, Filistin'e, Gazze'ye, Yemen'e, gözünü ve gönlünü ülkemize yöneltmiş yüz milyonlara umut verme günüdü." ifadelerini kullandı.
(FOTOĞRAF)

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