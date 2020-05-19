Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramda Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada arife ve Ramazan Bayramı'nda 81 il genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Erdoğan, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 23, 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyaç olmayan bir tabloyla karşılaşacağımızı umuyorum" dedi.

Eğiitim öğretim yılın sona erdiğini, bir dahaki eğitim döneminin Eylül'de başlayacağını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaşın üstündeki kişilerin bayramın ilk günü olan 24 Mayıs Pazar, saat 14-20 arasında sokağa çıkabileceğini, bu hafta Çarşamba günü de gençlerin sokağa çıkabileceğini belirtti.

Yeni açıklamaya göre 15 il için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da 15 gün daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre yeni kararların bazıları şöyle:

Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek

Cezaevlerindeki kapalı görüşler Haziran ayında belli kısıtlamalar ile tekrar başlıyor

Açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların süreleri 2 ay daha uzatıldı

Camiler 29 Mayıs'ta ibadete açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan camilerle ilgili "Bir süre sadece öğlen ve ikindi namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz" dedi.