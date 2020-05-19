HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramda Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramda Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

19.05.2020 00:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada arife ve Ramazan Bayramı'nda 81 il genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramda Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada arife ve Ramazan Bayramı'nda 81 il genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Erdoğan, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 23, 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İnşallah bayramdan sonra bu tür sınırlamalara ihtiyaç olmayan bir tabloyla karşılaşacağımızı umuyorum" dedi.

Eğiitim öğretim yılın sona erdiğini, bir dahaki eğitim döneminin Eylül'de başlayacağını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaşın üstündeki kişilerin bayramın ilk günü olan 24 Mayıs Pazar, saat 14-20 arasında sokağa çıkabileceğini, bu hafta Çarşamba günü de gençlerin sokağa çıkabileceğini belirtti.

Yeni açıklamaya göre 15 il için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da 15 gün daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre yeni kararların bazıları şöyle:

  • Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek
  • Cezaevlerindeki kapalı görüşler Haziran ayında belli kısıtlamalar ile tekrar başlıyor
  • Açık cezaevlerinden izne gönderilen mahkumların süreleri 2 ay daha uzatıldı
  • Camiler 29 Mayıs'ta ibadete açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan camilerle ilgili "Bir süre sadece öğlen ve ikindi namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz" dedi.

'Olumsuz gelişme olursa tedbirleri daha sert uygulamak zorunda kalabiliriz'

Olumsuz gelişme olması durumunda daha sert tedbirler alınabileceğini ifade eden Erdoğan, geçen hafta önlemlerin gevşetilmesinin ardından sürecin sorunsuz devam ettiğini ve önümüzdeki süreçte bazı önlemlerin de kaldırılabileceğini söyledi ve şu uyarıları yaptı:

"Veriler yeni hasta ve ölüm oranının yatay bir çizgiye geçtiği görülüyor. Halbuki bizim bu eğriyi aşağı doğru indirmemiz gerekiyor.

"Hayata geçirmeye başladığımız normalleşme takviminin sürmesi, ancak vaka sayısının sıfırlanmasıyla mümkündür.

"Olumsuz bir gelişme olursa bazı tedbirleri daha sert şekilde uygulamak zorunda kalabiliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının bitmesinin küresel düzeyde bir çözümle mümkün olacağını, bu gerçekleşene kadar Türkiye'nin sınırlarını kapatıp bekleyemeyeceğini, o yüzden duruma göre yeni adımlar atabileceklerini açıkladı.

"Ne ülkemizde ne dünyada hiçbir şey artık birkaç ay öncesi gibi olmayacaktır" diyen Erdoğan, halka şu tavsiyeleri verdi:

"Hayatımızı bundan sonra salgın hastalıklara karşı tedbir öncelikli yeni düzene göre yürütmek mecburiyetindeyiz. Bu yeni düzeni kontrollü sosyal hayat olarak tanımlıyoruz. Diğer insanlarla temasımızın olduğu her yerde maske kullanmayı alışkanlık haline getireceğiz. Diğer insanlarla aramızda en az 1,5 - 2 metre mesafe bırakmaya özen göstereceğiz."

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
'İmamoğlu'na soruşturma' haberine ilişkin açıklama'İmamoğlu'na soruşturma' haberine ilişkin açıklama
Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!Şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Bu işaretleri herkesin bilmesi gerekiyor!

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan duyurdu! Sokağa çıkma saatleri değişti

Erdoğan duyurdu! Sokağa çıkma saatleri değişti

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Ergenlik bitti! Değişimiyle sosyal medyayı salladı

Ergenlik bitti! Değişimiyle sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitim-öğretim yılı açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitim-öğretim yılı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Fatih Portakal'dan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki

Fatih Portakal'dan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e tepki

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Diğer Haberler
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan burs ve kredi açıklaması

Burs ve krediler ne zaman ödenecek? Açıklama geldi

Denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı

Doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı

İçişleri Bakanı Soylu’dan Müyesser Yıldız’a sert sözler: Bir PKK bir sen üzülmüşsün

Bakan Soylu'dan Yıldız'a sert sözler: Bir PKK bir sen üzülmüşsün

HDP’li Altınova Belediye Başkanı Casim Budak tutuklandı

HDP’li Belediye Başkanı Budak tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'İmamoğlu'na soruşturma' haberine ilişkin açıklama

'İmamoğlu'na soruşturma' haberine ilişkin açıklama

19 Mayıs mesajları 2020: En güzel resimli 19 Mayıs kutlama mesajları!

19 Mayıs kutlama mesajları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.