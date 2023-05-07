Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede? Gözler oraya çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi bugün yapılacak. "Yüzyılın Mitingi" sloganıyla gerçekleştirilecek mtinge ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi bugün (7 Mayıs 2023 Pazar) saat 16.00'da yapılacak.

AK PARTİ BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE?

Miting, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

AK PARTİ BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ ALANINA NASIL GİDİLİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitinginin yapılacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları:

72T Yeşilköy - Taksim

94Y Yeşilpınar - Bakırköy

98H Metrokent - Bakırköy

98S K.S.S Hastanesi - Bakırköy

AK Parti Büyük İstanbul mitinginin yapılacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu:

Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı bilgileri ise şu şekilde:

A-04 ve A-31 Minibüsleri

