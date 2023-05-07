Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede? Gözler oraya çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi bugün yapılacak. "Yüzyılın Mitingi" sloganıyla gerçekleştirilecek mtinge ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi bugün (7 Mayıs 2023 Pazar) saat 16.00'da yapılacak.
Miting, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitinginin yapılacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları:
72T Yeşilköy - Taksim
94Y Yeşilpınar - Bakırköy
98H Metrokent - Bakırköy
98S K.S.S Hastanesi - Bakırköy
AK Parti Büyük İstanbul mitinginin yapılacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu:
Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı bilgileri ise şu şekilde:
A-04 ve A-31 Minibüsleri