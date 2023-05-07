HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede? Gözler oraya çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede? Gözler oraya çevrildi

07.05.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi için geri sayım devam ediyor. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "İnşallah 14 Mayıs’tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz." ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı’nı yine milletimizle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz." dedi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede? Gözler oraya çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi bugün yapılacak. "Yüzyılın Mitingi" sloganıyla gerçekleştirilecek mtinge ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi ne zaman, saat kaçta? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi nerede, nasıl gidilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

h1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi bugün (7 Mayıs 2023 Pazar) saat 16.00'da yapılacak.

AK PARTİ BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE?

Miting, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek.

h2

AK PARTİ BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ ALANINA NASIL GİDİLİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitinginin yapılacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları:

72T Yeşilköy - Taksim

94Y Yeşilpınar - Bakırköy

98H Metrokent - Bakırköy

98S K.S.S Hastanesi - Bakırköy

AK Parti Büyük İstanbul mitinginin yapılacağı Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu:

Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı bilgileri ise şu şekilde:

A-04 ve A-31 Minibüsleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kritik isim Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi!Kritik isim Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildi!
Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' deyip seslendi!Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' deyip seslendi!
Canlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmediCanlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmedi

En Çok Okunan Haberler

'15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim'

'15 Mayıs'ta soruşturma emri vereceğim'

Hatay'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hatay'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şarkıcı Mustafa Sandal mitingleri karıştırdı! Ünlü sanatçı sosyal medyada gündem oldu

Şarkıcı Mustafa Sandal mitingleri karıştırdı! Ünlü sanatçı sosyal medyada gündem oldu

İnce'den rakibine destek sözü: Şartını 3 isim vererek açıkladı!

İnce'den rakibine destek sözü: Şartını 3 isim vererek açıkladı!

TikTok videosu çekerken canından oldu!

TikTok videosu çekerken canından oldu!

Otomobil sulama kanalına düştü: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı!

Otomobil sulama kanalına düştü: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı!

İlginizi Çekebilir

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Viral oldu! “Mahallenizi yakmaya geleceğim dedi ve geldi"

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.