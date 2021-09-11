Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 ve 2053 mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Dünya teknoloji devrini yaşarken biz tüm mücadelemizi iç çekişmelere harcadık, büyük sıçramayı bu yüzden kaçırdık.

Milletimize 10 yıl önce sözünü verdiğimiz 2023 hedeflerimize maruz kaldığımız tüm sabotajlara rağmen adım adım yaklaşıyoruz.

Gençlerimize bırakacağımız şu anda bir vasiyetimiz var; o da en büyük miras 2053 vizyonumuzu yavaş yavaş şekillendireceğimiz bir döneme giriyoruz.

ABD ZİYARETİNDE AÇILIŞ

Önümüzdeki hafta ABD'de olacağız. BM Genel Kurulu binasının tam karşısında yeni Türkevi binamızı bitirdik. 36 kat. Bu binamızın da açılışını yapacağız. Bu da Türkiye'nin nereden nerelere geldiğinin önemli bir ifadesi.

