Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hâkimiyet bilakayduşart milletindir

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir video paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki;
Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir."
Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki;— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2020
Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir. pic.twitter.com/qcXLY0Sgvp
Bilakayduşart: Kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın