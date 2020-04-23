HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hâkimiyet bilakayduşart milletindir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hâkimiyet bilakayduşart milletindir

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 19:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılında sosyal medyadan bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hâkimiyet bilakayduşart milletindir

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir video paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki;
Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir."

Bilakayduşart: Kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Bakan Koca paylaştı! Kısa sürede büyük beğeni topladıBakan Koca paylaştı! Kısa sürede büyük beğeni topladı
Koronavirüsü çocuklar yaydıKoronavirüsü çocuklar yaydı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan TBMM 100. yıl Bilakayduşart

En Çok Okunan Haberler

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

'Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim'

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

3 günlük yeni bir kısıtlama daha mı geliyor?

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik Türkiye açıklaması!

Bakan Selçuk: Çok kısa bir zamanda kamuoyu ile paylaşacağız

Bakan Selçuk: Çok kısa bir zamanda kamuoyu ile paylaşacağız

Canlı yayın kazası! Kamerayı çevirince...

Canlı yayın kazası! Kamerayı çevirince...

Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde vuracağız

Gemilerimizin tehdit edilmesi halinde vuracağız

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

İstanbul’da İBB’ye doğalgaz faturası tepkisi

İstanbul’da İBB’ye doğalgaz faturası tepkisi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

Doktorlar arasında 'Ben bu hastaya bakmam' kavgası!

İki doktor hastane koridorunda birbirine girdi

İki doktor hastane koridorunda birbirine girdi

Diğer Haberler
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Sokakta kavga eden 14 kişiye büyük şok!

Sokakta kavga eden 14 kişiye büyük şok!

Bakan Koca paylaştı! Kısa sürede büyük beğeni topladı

Bakan Koca paylaştı! Kısa sürede büyük beğeni topladı

Ofisten Çıkma Yasağı

Ofisten Çıkma Yasağı

Son dakika: Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma

Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma

Antalya'da defineciler suçüstü yakalandı

Önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.