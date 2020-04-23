Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hâkimiyet bilakayduşart milletindir

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından bir video paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki;

Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir."

Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki;



Hâkimiyet Bilakayduşart Milletindir. pic.twitter.com/qcXLY0Sgvp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 23, 2020

Bilakayduşart: Kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın

