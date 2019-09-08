Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Bir kez daha çetin bir mücadelenin içindeyiz.

Suriye ve Irak sınırlarımızı önemli ölçüde güven altına aldık.

Rusya ve İran liderleriyle bu konuları bir kez daha ele alacağız.

Bizim için asıl tehdit Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasıdır.

Güvenli bölge için ABD ile görüşme halindeyiz.

Bizim istediğimiz ile onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz.

Onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde ifade etmenin hesaplarını yapıyorlar.

Anlaşılan o ki müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bölge arayışı içinde.

Bize bu mücadelemizde gereken destek vermezse sınırlarımıza dayanacak milyonlarca kişinin önünü alamayız.

Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır.

Bunun için ne kadar güç gerekiyorsa onu kullanmakta kararlıyız.

Ayrıntılar geliyor...

