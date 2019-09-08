HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2019 17:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(ABD ile oluşturulacak Güvenli Bölge) Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesabını yapıyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Bir kez daha çetin bir mücadelenin içindeyiz.

Suriye ve Irak sınırlarımızı önemli ölçüde güven altına aldık.

Rusya ve İran liderleriyle bu konuları bir kez daha ele alacağız.

Bizim için asıl tehdit Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasıdır.

Güvenli bölge için ABD ile görüşme halindeyiz.

Bizim istediğimiz ile onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz.

Onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde ifade etmenin hesaplarını yapıyorlar.

Anlaşılan o ki müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bölge arayışı içinde.

Bize bu mücadelemizde gereken destek vermezse sınırlarımıza dayanacak milyonlarca kişinin önünü alamayız.

Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır.

Bunun için ne kadar güç gerekiyorsa onu kullanmakta kararlıyız.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
Milletvekili Ağar, “Diyarbakır’daki anneleri biz de Elazığ’dan destekliyoruz”Milletvekili Ağar, “Diyarbakır’daki anneleri biz de Elazığ’dan destekliyoruz”
AK Parti’li Karaaslan’dan muhalefete sert eleştiriAK Parti’li Karaaslan’dan muhalefete sert eleştiri
Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Vicdansız, insafsız, nobran bir zihniyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler!

MHP lideri Bahçeli'den Süleyman Şah yorumu!

MHP lideri Bahçeli'den Süleyman Şah yorumu!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı: 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'ndan referandum çağrısı! 'Gelin değiştirelim, vatandaşa soralım'

Kılıçdaroğlu'ndan referandum çağrısı! 'Gelin değiştirelim, vatandaşa soralım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.