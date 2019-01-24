Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndaki Milli Harita Uygulaması Tanıtımı programında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Ülkemizde elektronik devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıkmıştır.
Gerek Küre gerek Atlas bize ülkemizin en ince noktalarına varıncaya kadar, hatta hatta benim ilçeme, köyüme kadar gösteriyor. Gayet net bir şekilde bunları görme mutluluğuna erişmiş vaziyetteyiz.
Kendi ürettiğimiz verinin ülkemiz kontrolünde olması milli güvenlik meselesidir.
Biz asla Batı'nın mültecilere kapılarını kapatmasına, onların ölümlerini seyretmesine yol açan zihniyet ile hareket etmedik, edemeyiz.
Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiye'dir.
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