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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Ankara'daki Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Akara Belediye Başkanları Melih Gökçek ve Mustafa Tuna'ya teşekkür ederek "Onların gayretleri olmasaydı Ankara böyle güzel bir mabete kavuşamayacaktı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi’nin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları;

Başta Ankara Büyükşehir Başkanlığına, Melih Gökçek ve Mustafa Tuna'ya buradan özellikle teşekkür ediyorum. Toplu Konut İrademize teşekkür ediyorum. Onların gayretleri olmasaydı Ankara böyle güzel bir mabete kavuşamayacaktı. Camiler sadece betondan ibaret binalar değildir. Camiler tüm farklılıkalrımzıı bir kenara bırkaıp hakkın karşısında eşitlendiğimiz, günde beş defa kulluk görevimizi icra ettiğimiz mekanlardır. Birer ibadethane olmasının ötesinde mimarisi, süslemesiyle, ismiyle medeniyetimizin farklı özelliklerini yansıtan mimari özelliklerdir.

Ankara'yı Hacı Bayram veli Camii ve türbesi olmadan anlatmak mümkün değildir. Kocatepe Camii de aynı şekilde yakın dönemde Ankara'yı anlatan eserlerden bir tanesidir.

60 bini aşkın cemaati kubbenin altında ve avlusunda toparlayabiliyor.

Camilerimiz birer ibadethane olmanın ötesinde mimarisiyle, süslemeleriyle bulunduğu mekanla, ismiyle, medeniyetimizin farklı özelliklerini yansıtan mimari eserlerdir. Hepsinden önemlisi camilerimiz inşa edildikleri şehirlere kimlik, kişilik ve karakter kazandıran yapılardır.

Medeniyetimizin sembol şehirlerinin hemen hepsi sembol bir camii, medrese ve külliye ile anılır, böyle hatırlanır. İstanbul’u Sultan Ahmetsiz ve Süleymaniyesiz, Edirne’yi Selimiyesiz, Bursa’yı Ulu Camisiz düşünemeyiz

Ayrıntılar geliyor..


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