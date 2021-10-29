Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından "#AKMyeniden" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, AKM'ye ilişkin bazı görsellere de yer verdi.

Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışını, hamdolsun, bugün yapıyoruz.



Ülkemize, İstanbul’umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun. #AKMyeniden pic.twitter.com/NjiLEduB0O — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2021



