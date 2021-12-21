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  4. Son dakika: Bakan Nebati'den Durmuş Yılmaz'ın dolarla ilgili açıklamasına tepki

Son dakika: Bakan Nebati'den Durmuş Yılmaz'ın dolarla ilgili açıklamasına tepki

21.12.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı televizyon programında ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Nebati, İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın dolardaki düşüş sonrası yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Son dakika: Bakan Nebati'den Durmuş Yılmaz'ın dolarla ilgili açıklamasına tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TRT 1 ve TRT Haber ortak yayınında ekonomideki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın açıklamalarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"KESİNLİKLE HİÇ BİR MÜDAHALE OLMADI"

"Cumhurbaşkanımızın açıklaması piyasa deyimiyle "satın alındı". Büyük bir heyecan var, bazı internet siteleri kilitlendi. Çünkü doğruların ve gerçeklerin olduğu ana geldik. Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey mutlaka karşılık buluyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nde Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış bir beyefendi çıkıp diyor ki "Bu bir müdahaleyle yapılmıştır." Kesinlikle, hiçbir şekilde müdahale olmadı.

"BU SPEKÜLATİF DEĞİL DE NEDİR?"

"Bireyler saldırmaya başladı" ifadesini kullanıyor. Bu spekülatif değil de nedir? Diyor ki "Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini 'satın almadı'." Anında aldılar, kürsüden indiğinde fiyatlar düşmeye başladı. Bir köpüktü, bu köpüğün gitmesinin zamanı dün akşamdı.

"TL'YE KARŞI YAPILMIŞ HAİNCE BİR SALDIRIDIR"

Bir başkası çıkmış diyor ki "Bir kamu bankası yöneticisi sistemin nasıl çalışacağını açıklamış. Sistem çalışması ocakta tamamlanacak." Bugün başladı sistem. Bu beyefendi hesap verecek. Türk Lirası'na karşı yapılmış haince bir saldırıdır. Döviz alım satım işlemleri kambiyo işlemidir, yüzde 18 KDV nasıl gelir? Bizim dövizle, alım satan yapanlarla işimiz yok. Bugüne kadar sermaye kontrolüne gidilmedi Türkiye'de. Türkiye'de can, mal, ırz, inanç güvenliği sağlanmıştır. Kambiyo kısıtlaması veya serbest piyasaya ilişkin söylenmiş her bir laf spekülasyon, manipülasyon değil, ihanettir. Türkiye modeli güçlü şekilde geliyor. Dünyanın en büyük havalimanlarından birini yaptık. Daha havalimanı yapmayacağız. Eksikleri gidereceğiz, onaracağız.


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döviz
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