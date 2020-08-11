HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 22:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde... Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

1

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü. İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı. Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu. Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı.

1

Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımıyla hafızalarda derin iz bırakan şehit Bülbül'ü, Türkiye kalbine gömdü. Sevenlerinin “İyi ki varsın Eren” sözleriyle hatırladığı Bülbül, çalışkanlığı, vatan sevgisi ve kahramanlığıyla herkese örnek oldu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamaMEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama
Kayısı: Faydaları nelerdir?Kayısı: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasına ABD'den ilk yorum

Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasına ABD'den ilk yorum

Kızının cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı: Neden o küçük çocuğa kıydın cani katil

Kızının cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı: Neden o küçük çocuğa kıydın cani katil

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Altın fiyatlarında sert düşüş!

Altın fiyatlarında sert düşüş!

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Yarın açılıyor

Bakan Kasapoğlu duyurdu! Yarın açılıyor

İlginizi Çekebilir

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

İzmir Valisi'nden korkutan 'koronavirüs' açıklaması

Koronalı anne, kızının düğününde herkese virüs yaydı

Koronalı anne, kızının düğününde herkese virüs yaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Diğer Haberler
Döviz bozduran vatandaşa yanlışlıkla 22 bin 900 TL fazla para verdiler

Döviz bürosunda 22 bin 900 TL'lik hata

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların ne zaman açılacağına ilişkin açıklama

MEB'den yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama

Bitlis’te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı

Bitlis’te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır

MSB'dan yeni açıklama: Mîsâkımız Mavi Vatanımızdır

Mardin’de Suriye uyruklu bir kişi vurularak hayatını kaybetti

Mardin’de Suriye uyruklu bir kişi vurularak hayatını kaybetti

11 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.