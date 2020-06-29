Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş LGBTİ açıklaması

Birilerinin sinsice milli ve manevi değerlere saldırdığını kaydeden Erdoğan, insanlık tarihi boyunca lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, özellikle genç dimağların zehirlendiğini söyledi.

"TAVIR ALMAYA DAVET EDİYORUM"

Erdoğan, “İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği ve tavır aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur. Buradan milletimin tüm fertlerini Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere ve onları destekleyenlere karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum. Türkiye, güvenliğine ve ekonomisine yönelik tuzaklar yanında milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce sahiptir. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi bu tür sapkınlıkların yol açacağı sosyal ve beşeri felaketlerden muhafaza eylemesini niyaz ediyorum” dedi.

