HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş LGBTİ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş LGBTİ açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2020 20:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, LGBTİ hareketine ilişkin "Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur. Buradan milletimin tüm fertlerini rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere karşı dikkatli olmaya, tavır almaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş LGBTİ açıklaması

Birilerinin sinsice milli ve manevi değerlere saldırdığını kaydeden Erdoğan, insanlık tarihi boyunca lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, özellikle genç dimağların zehirlendiğini söyledi.

"TAVIR ALMAYA DAVET EDİYORUM"

Erdoğan, “İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği ve tavır aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur. Buradan milletimin tüm fertlerini Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere ve onları destekleyenlere karşı dikkatli olmaya ve tavır almaya davet ediyorum. Türkiye, güvenliğine ve ekonomisine yönelik tuzaklar yanında milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce sahiptir. Rabbimden ülkemizi ve milletimizi bu tür sapkınlıkların yol açacağı sosyal ve beşeri felaketlerden muhafaza eylemesini niyaz ediyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kiloya değil, Vina'ya bakın' 'Kiloya değil, Vina'ya bakın'
Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajıErdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
İstanbul Barosu’nu neden yürüyüş yapıyor?İstanbul Barosu’nu neden yürüyüş yapıyor?

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahim Albayrak'a tepki yağdı!

Abdurrahim Albayrak'a tepki yağdı!

İlber Ortaylı ile olan fotoğrafı olay oldu!

İlber Ortaylı ile olan fotoğrafı olay oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Ankara ve İstanbul'la ilgili korkutan deprem açıklaması

Son hali olay! Tanımak imkansız

Son hali olay! Tanımak imkansız

Öldüren kürtajda korkunç detaylar: Ablasının eşinin DNA'sına rastlandı

Öldüren kürtajda korkunç detaylar: Ablasının eşinin DNA'sına rastlandı

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

Soyer'den 'İzmir'e özgü bayrak ve para' açıklaması

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'En başarılı belediye başkanları' anketi! Listenin başındaki isim...

'En başarılı belediye başkanları' anketi! Listenin başındaki isim...

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!

Canlı yayını terk eden Muharrem İnce'den yeni açıklama!

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Durum kaygı verici

Erdoğan'dan şehit Recep Yüksel'in ailesine başsağlığı mesajı

Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Dışişleri'nden ABD'nin '2020 İnsan Ticareti Raporu'na tepki

Dışişleri'nden ABD'nin raporuna tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

Erdoğan, KKTC Başbakanı ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi'nde inceleme yaptı

Erdoğan'dan Çamlıca Kulesi'nde inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.