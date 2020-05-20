HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yeni reform paketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yeni reform paketi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 15:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne video konferansla katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Yargı Reformu Stratejisi kapsamında standartları yükseltmenin gayreti içindeyiz. İnşallah Meclis'in yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yeni reform paketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "23. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni"ne video konferansla katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hakim ve savcının asıl murakıbı kendi vicdanıdır. Mahkeme salonlarında ve adliye binalarında yazan 'Adalet mülkün temelidir' sözü daima rehberiniz olmalıdır." dedi.

Hakim ve savcılara seslenen Erdoğan, "Vicdanınızı ve imzanızı, Allah korkusu ve kanunlar dışında asla hiçbir kimsenin, hiçbir gücün emrine vermemenizi istiyorum." dedi.

YENİ REFORM PAKETİ YOLDA

Erdoğan, "İnşallah Meclisin yeni yasama döneminde yeni reform (yargı) paketleriyle milletimizin huzurunda olacağız." diye konuştu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek dağladı25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek dağladı
Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!Koronavirüs ile mücadelede son nokta: Sokak ortasında yumrukladı!

En Çok Okunan Haberler

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Ramazan Bayramı'nda hangi dükkanlar açık?

Ramazan Bayramı'nda hangi dükkanlar açık?

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

19 Mayıs kutlama mesajları!

19 Mayıs kutlama mesajları!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

Mübarek Kadir Gecesi için en güzel mesajlar!

101. yılında Samsun’a çıkış!

101. yılında Samsun’a çıkış!

Diğer Haberler
Gökyüzündeki toz, yağmurla birlikte çamura dönebilir

Dikkat! Çamur yağabilir

25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek dağladı

25 çocuğun istismar davasında annelerin feryadı yürek dağladı

İstanbul'dan onlarca otobüsle çay yolculuğu başladı

Büyük yoğunluk! Onlarca otobüsle yola çıktılar

Sağlık Bakanı Fahretin Koca'dan şaşkına çeviren telefon! Yanlışlıkla muhtarı aradı

Sağlık Bakanı Fahretin Koca'dan şaşkına çeviren telefon!

Meteoroloji'den bayram için hava durumu açıklaması

Meteoroloji duyurdu! Bayramda hava nasıl olacak?

15 saat sonra bulunan amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu

15 saat sonra bulunan kadının ilk sorusu bakın ne oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.