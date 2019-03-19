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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

SEÇİM HABERLERİ  | 19.03.2019 12:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Ereğli'deki mitingde idamla ilgili olarak son dakika açıklamalarda bulundu. Yeni Zelanda'daki katliamın ardından ülkedeki yasal düzenlemeleri eleştiren Erdoğan, Türkiye'deki idam yasası için de, "Biz bir yanlış yaptık idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Eğer parlamentomuz bir karar verirse ben onaylarım" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması: Yanlış yaptık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ereğli mitinginde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, kaldırılan idamla ilgili olarak, "Biz bir yanlış yaptık idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Eğer parlamentomuz bir karar verirse ben onaylarım" açıklamasında bulundu.

"YENİ YASAL DÜZENLEME YAP, HAYAT HAKKI TANIMA"

Yeni Zelanda'ya tepkisini dile getiren Erdoğan, "50 kardeşimizi kalleşçe, adice, alçakça öldürüyor. Bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa, öyle veya böyle bunun hesabını da sormasını biliriz. 50 Müslümanı katledecek sizin yasalarınızda böyle bir madde yokmuş. Yeni yasal düzenleme yap, hayat hakkı tanıma" ifadelerini kullandı.

1 MİLYAR DOLARLIK YENİ YATIRIM KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nın 1 milyar dolarlık yeni yatırım kararı aldığını açıkladı.


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