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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İSEDAK toplantısında açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 12:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 35. İSEDAK toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İSEDAK toplantısında açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamaları:

Dün Arnavutluk'ta yaşanan depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem haberini aldıktan sonra Arnavutluk Başbakanı sayın Edi Rama ile dün iki kez görüşmem oldu.

Burada adeta bir donörler toplantısının adımlarını atmamız, bütün bu yıkılan binalarla alakalı Arnavutluk'un yanında yer almamız, inanıyorum ki biz İslam Kalkınma Teşkilatı'nın da görevi olsa gerek.

Kızılayımızı, AFAD'ımızı Arnavutluk'a göndermiş bulunuyoruz. Yardım TIR'larının da gün içinde Arnavutluk'a varacağına inanıyorum.

İSLAM ÜLKELERİNİN SORUNLARI

Terör örgütleri camilerimiz, okullarımızı, pazar yerlerimizi kan gölüne çeviriyor. Gıda açlığı bulunan dünyanın 54 ülkesinden 28'i İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerdendir. Yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatımızdaki payı yüzde 4'ü bile bulmuyor. Müslümanlar olarak üzerimize serilen ölü toprağından hala kurtulabilmiş değiliz. Doğal kaynaklarımız halklarımızı değil, Batı ülkelerini zenginleştiriyor. Sahip olduğumuz nüfusa, imkanlara rağmen aynı ortak paydada buluşamadığımız için uluslararası arenada sözümüz yeterince dinlenmiyor. Suni gündemlerle enerjisini heba eden 1.7 milyarlık muazzam bir kitledir.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk İSEDAK

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